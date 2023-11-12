"Гобелен любит свет и не прощает ошибок": художница развеяла мифы о гобеленах

Ткать гобелены особенно комфортно с осени по весну, но в любое время года это отличный антистресс, говорит Анна Забудская

Что может заставить молодую девушку сесть и ткать гобелен? Они для многих из нас что-то вроде коврика у бабушки над кроватью. Но современные авторские гобелены – это произведения искусства. Подделать гобелен, изготовленный художником, невозможно – это слишком сложно. Повторить – тоже.

Даже сам мастер не возьмется за такую работу, рассказала "Телеграфу" художница, реставратор, автор арт-обеленов Анна Забудская. Мы побывали на ее персональной выставке в киевской галерее Portal11 и поняли, что мнение о скучных олдскульных гобеленах — это миф.

– Мы все – немного дизайнеры интерьеров – у себя дома. Интересно ваше мнение – в каких случаях стоит выбирать для интерьера условно не живопись или что-то еще, а именно гобелен?

— Если художественное произведение попало прямо в ваше сердечко — берите. Если вы не повзрослели именно до понимания гобелена, не поняли его, не почувствовали, то пока его не стоит покупать. Лично для меня рассматривание фактуры, цветов, линий гобеленов доставляет невероятное удовольствие, это просто медитация.

Здесь есть один нюанс. Нити хорошо отражают свет, и днем – это одна работа, ночью – другая. Когда у нас зимой были отключения света, я ложилась в постель, укутывалась в одеяло и смотрела на гобелен на стене напротив. От этого становится очень уютно, и он каждый день с несколько иным освещением раскрывался по-новому. Это как множество работ в одной. Я не уверена, можно ли добиться такого эффекта игры света в случае с картинами.

Анна Забудская творит "Магию цвета" нитями. По словам художников, практически невозможно воспроизвести картину нитями. Как удаются — это новое, самостоятельное произведение искусства

— Как вы открыли в себе именно художника по гобеленам?

— Моя мама — художница, поэтому и я в 16 лет пошла учиться на изобразительное и декоративно-прикладное искусство плюс реставрация, столь широкое по наполнению у нас художественное образование. Я училась в Херсонском училище культуры, где преподавали просто невероятные художники. Я ничего не знала и не умела в профессиональном плане, так что на теории и базовых дисциплинах два года страдала. Затем на третьем курсе началась практика. У меня преподавала невероятная художница Ольга Бринцева.

Мы приходили в ее маленькую мастерскую, садились по-турецки на диванчике, ставили перед собой рамку и пробовали ткать свои первые гобелены. А она ткала шикарное полотно по мотивам "Витрувианского человека" Да Винчи и учила французский (Франция — родина гобеленов). А мы как зачарованные начинающие все скрупулезно повторяли за очень вдохновляющей преподавательницей. Это атмосфера, в которой влюбляешься в то, что делаешь. Сначала думаешь: "Такое мастерство мне не по плечу". А потом я этот же гобелен завершала – вторую пару рук, голову, фон.

— Но ведь два мастера не могут делать одну работу — другой почерк, разве нет? Это заметно?

— Я старалась, чтобы не было заметно. Мне было 17-18 лет, это был мой первый гобелен, не очень большой – 170 на 170 см.

— Как она вам, фактически — подростку, его доверила?

— Мастер переезжала по семейным делам, нужно было завершить заказ. И она дала понять, что верит в мое художественное будущее.

— По мнению со стороны, небольшой гобелен — это 10 на 10 сантиметров. Если 170х170 см для вас не очень большой, то какой – большой?

— Ну вот, например, этот (указывает на работу в красных цветах. — Авт .) — 212х242 см. Он может казаться еще больше, потому что он активен — по цвету, композиции, контрасту.

Работы Анны по мотивам картин художника Ивана Турецкого. Гобелен в красных тонах — "Горящее преследование", он действительно активно притягивает взгляд

Мне в свое время удалось поймать очень крутой момент для учебы. И оказалось, что гобелены – это заразно (смеется). И мне хочется, чтобы искусство гобелена было доступнее широкой аудитории. Чтобы каждый, кто поймает это очарование от тканной работы, понимал, что ему по силам это повторить, или еще лучше воплотить свою идею в материале. Всё большое состоит из маленького первого шага.

— Но у многих впечатление, что гобелен – это что-то из бабушкиного сундука.

— Я занимаюсь и реставрацией гобеленов. Среди них было много советских, несколько лет сто. Там столько невероятных! Особенно с 70-х годов XX века. Только жаль, что в советские времена (такое невежество!) гобелены обрабатывали очищенным керосином, и они со временем покрывались рыжими пятнами. К сожалению, с этим уже ничего не сделаешь.

— Реставрировать гобелен – это обновить цвета?

— Чаще всего — заткать утраченную часть, прореху, продублировать нить основания, восстановить кромку или просто обработать для дальнейшего экспонирования.

— А в принципе гобелены долго живут?

— Если его не съест моль или он не сгорит, то с ним ничего не произойдет. Есть определенные правила ухода — своевременно проветривать, правильно повесить и т.д. Синие, фиолетовые цвета с течением времени могут выцветать. Но это также довольно интересно, так как меняется композиция из-за изменения цвета, выделяются другие цвета, картинка перевоплощается. Условно – один год у тебя один гобелен, следующий – другой.

Начало работы над любым гобеленом – это обычная шерстяная нить. Анна ищет их у производителей в Украине и не только, а также умеет красить в нужные оттенки

— Кто те люди, кто разбирается в этом искусстве и сегодня заказывает гобелены?

— Часто молодежь. Они сидят в соцсетях, бывают за границей, интересуются разными направлениями искусства. Ими интересуются и более взрослые люди, желающие осознанно декорировать собственное пространство, не просто жить в коробочке из четырех стен. Гобелены могут быть совсем небольших размеров, но они помогают создать уют, это живой рукотворный акцент.

Также ими интересуются те, кто хочет иметь хобби, а не только работу.

Мастерская Zvyazani ("Связанные". — Ред .), где я работала технологом, создавали ковры по эскизам заказчика и разработкам украинских дизайнеров. Это наша культура, мы ее меняем сейчас своими руками.

Тогда у меня был шок, что клиентами были молодые люди из Украины. Ковер 180х200 см мог стоить 4-5 тыс. долларов. И они были готовы ждать три месяца, пока мы создадим для них особенную работу.

— Гобелен любит дневной свет?

— Ткать гобелены можно только при дневном свете. Я отработала кучу вариантов с искусственным освещением, но это бесполезное дело. Текстильное волокно играет только на свету солнца. Это тонкая грань, которую нужно вовремя уловить и оттачивать. Переписать, как в живописи, не получится.

Живопись нитями невозможно переписать. Гобелен "Тишина"

— Как выглядит картина или эскиз для художника по гобеленам?

— Когда идет работа, гобелен – это все, что у меня есть. У меня на телефоне фрагмент, над которым я работаю. Над кроватью – эскиз, на мудборде – эскиз, на станке – эскиз меньше и больше, чтобы я поймала момент, который я сегодня делаю. Когда я берусь за новое полотно, должна почувствовать композицию, и это видение нужно пронести до последней прокидки нити, когда тку кромку. Гобелен должен быть очень целостным. Когда его впервые разворачиваешь — до завершения работы всю ее не видишь, тчешь и перекручиваешь на станке как в рулон — и только после того, когда гобелен готов, снимаешь со станка и ловишь это первое впечатление, получилось или нет, пан или пропал.

Честно говоря, с красным гобеленом несколько дней тянула время. Я боялась впервые увидеть его полным, от кромки к кромке. У меня раньше было с другими работами, когда я, по моим ощущениям, не попадала.

А еще с гобеленом не получится, как с картиной, когда художник пишет, потом откладывает ее на несколько месяцев, делает что-то другое. У тебя есть задача, есть станок, с которого до окончания работы гобелен не снимается, так что важный навык — брать себя в руки и планомерно изо дня в день вести работу.

"Узоры лабиринта" Анны Забудской — еще один экспонат выставки "Магия цвета"

— Но красный гобелен вы снимали со станка?

— Да, когда началось полномасштабное вторжение, я сняла его с станка и галерист Игорь Глоба эвакуировал его. В тот день мы думали, что проекту нашему не суждено завершиться.

Я с друзьями жила первые полтора месяца в другом городе. Тогда у меня была серьезная "ломка" — я же ткала каждый день, а тут такой перерыв. Даже купила канву и нити, сидела, вышила.

С этим гобеленом я даже не знаю, кто из нас кого сделал… Это был мой островок стабильности. Есть куча страшных новостей, но ты встаешь, у тебя есть задача, и ты садишься за гобелен. Тебе тяжело, ты в отчаянии, слишком много эмоций — садишься за гобелен и переключаешься.

— То есть ткачеством сегодня можно заниматься, чтобы помедитировать, этакий антистресс.

— Все, кто выбирает ткачество как хобби, по этой причине им и занимаются. Натуральные волокна, особенно – шерсть – приятные, теплые, уютные. Ткать гобелены особенно классно с осени по весну. Лето – время для батика, с шерстяными пушистыми нитями не особенно удобно работать. Хотя летом световой день длиннее. А гобелен любит свет. Если сделать кусочек работы вечером, утром можно схватиться за голову. А уж все, не поправишь, гобелен не прощает погрешностей.

Так выглядит рабочее место художницы

— А распустить как-нибудь можно?

— Это сложно. Контрпродуктивно.

— Сколько стоит условный набор начинающего? Насколько это дорогое хобби?

— Обычная рамка — 100 гривен. Нить основы хлопчатобумажная (коттоновая) или льняная — 60 грн. И нити для ткачества узора — можно взять три в цветовой гамме, что нравится (попробуйте удержаться и не набрать все и сразу) — в общей сложности до 400-500 гривен. Уроки – бесплатно, на YouTube достаточно мастер-классов для начинающих. Это на начальном уровне очень просто: цветной нитью сначала в одну сторону прошел, перебирая нить основания пальцами в шахматном порядке – над нитью основания, под нитью основания. Так – целый ряд, потом – в противоположном направлении.

— Ваши уроки где-нибудь в сети есть?

— Нет. Я бы скорее создала видео зарядки для художников по гобеленам. У нас очень большая нагрузка на спину и руки, если правильно их не разгружать, можно быстро "поломаться". Я иногда снимаю видео кусочков своей работы, это немного сложнее, чем то, что нужно начинающим, но не менее увлекательно.

Художник по гобеленам почти все время работает именно в таком положении, поэтому наибольшая нагрузка – на плечи и руки

— Молодежь сегодня очень прагматична и ориентирована на заработок. Стоит ли учиться на художника по гобеленам? Что с рынком труда?

— Здесь все тяжело. На моем курсе на ткачестве было три человека. Есть смысл идти в художественный вуз, чтобы побыть в этой среде и понять, чем ты вообще хочешь заниматься. Я шла в Академию с несколькими проданными гобеленами за плечами, я знала, чего хочу, но так не у всех.

— За границей работы будут стоить дороже. Это существенная разница и есть ли мотивация выставлять работы там, например, на Etsy?

— Etsy (сайт электронной коммерции, фокусирующийся на изделиях ручной работы и винтажных вещах и материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска. — Ред .) некоторое время не работал с Украиной, хотя обещали возобновить работу.

Смотря как считать. Некоторые делают это по-советски: а сколько у вас стоит квадратный метр гобелена? А сколько стоит метр работы, ткавшейся 22 месяца? На Западе 30х30 см самого примитивного шерстяного гобелена в два цвета стоит от 20 евро. Одна шведская мастерская Märta måås-fjetterström, где в работах мастеров уровень детализации может сильно отличаться, пишет о размахе цен: от 200 евро до 20 тысяч евро. Но где-то так и есть. Сложность и уровень работ разный. Тем более это их дизайн, их культура и гордость.

Работать над гобеленом приходится месяцами, а иногда – годами. Как просчитать стоимость такого квадратного метра?

— Где в мире самые крутые современные мастера гобеленов? Мы знаем, что в Украине в свое время тоже делали крутые работы.

– Есть несколько мастерских по миру, которые сегодня для меня – топ. Ткачи Australian tapestry workshop настолько профессиональны, что я до сих пор не всеми их техниками овладела. Я просто мечтаю к ним попасть, поучиться, обменяться опытом, прикоснуться к этой культуре. У них государство делает заказ работ для государственных учреждений – судов, концертных холлов, гостиниц и т.д.

Там престижно быть дизайнером, который сделает эскиз для гобелена. Там все открыто указано: чей дизайн, все ткачи, значок самой мастерской. Там сформирована культура создания и использования гобеленов. К примеру, одна из последних работ, удивившая масштабом, — акварельный гобелен по картине местного художника "Paramatta" 12х7 метров для ТРЦ. Это патриотизм, от которого я просто в восторге.

Мне нравится Dovecot в Эдинбурге, Великобритания. Они производят гобелены и тафтинг — ворсовые ковры. У Испании есть серьезные производства, есть, конечно, во Франции. Но сходите в наши музеи, посмотрите на старинные ковры. Если они вам кажутся простыми, попробуйте перерисовать, и тогда вы лучше поймете задумку авторов, и что каждый цветок или лепесток там на своем месте, и сам рисунок намного сложнее и продуманнее, чем кажется: здесь — бутон, рядом — полный цветок, сбоку – он же в разрезе.

Возможно, вас может сбить с толку способ экспонирования ковров, но выберите отдельную деталь — вазон цветов, утку или узор каймы, сфотографируйте, попробуйте перерисовать себе в скетчбук, понять эту стилизацию, язык линий и форм – таким осмысленным методом можно влюбиться в эти произведения. в украинский гобелен.

— С вашей специальностью вы могли не оставаться в Украине.

— Честно говоря, думала об этом и даже проходила собеседование в мастерской своей мечты. Но меня остановила работа над выставкой работ по мотивам картин Ивана Турецкого (Иван Турецкий — член Национального союза художников Украины, соучредитель Украинского геральдического общества, соавтор малого Государственного Герба Украины и современного герба Львова. — Ред .). Этот амбициозный гобеленовый проект перевесил все спонтанные идеи. Я не смогла все бросить, я очень уважаю данное мной слово.

Но еще до вторжения я решила собрать в соцсетях всех ткачей, которых смогу найти. Бывает, что ко мне приходит человек с желанием что-нибудь заказать. А я не могу, я одна, у меня всего две руки. Есть люди, которые ждут своей работы по два года. Я думала, чтобы была возможность передать заказ кому-то еще, соединить людей. Есть девушки, которые выбрали работать на офисных работах, на зарплате и иногда кажется, что у нас в направлении ткачества гобеленов никто ничего не делает. Когда приходят такие мысли, я открываю Instagram и смотрю разных мастеров, своих друзей, их креатив – один что-то попробовал новое, другой классно сымпровизировал – думаю, хух, все нормально.