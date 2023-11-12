Есть вещи, от которых не спрятаться: украинские защитники рассказали, что самое страшное на позициях (видео)

В подземных блиндажах военным приходится находится по пять-шесть дней подряд

Украинские военнослужащие могут днями жить на своих позициях под землей под регулярными обстрелами, однако есть вещи которые достают их и там. Например, речь идет о мышах, которых в полях очень много.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, в каких условиях проживают украинские военные в Донецкой области, а также их блиндаж. Как рассказал один из военнослужащих, условия там конечно не пятизвездочные, но на три звезды потянет.

По его словам, в таких блиндажах им приходится находиться по пять-шесть суток под регулярным обстрелом минометов и тяжелой артиллерии. Боец отмечает, что самым страшным моментом в его истории был прилет авиационной бомбы.

"Грады, минометы, это обычная история здесь, а вот ФАБ (фугасная авиабомба, — ред.)… когда ты слышишь, что летит самолет и ты не знаешь, где оно упадет. И оно тут упало неподалеку. И ты слышишь как ломается лес, летят осколки. Это реально страшно", — говорит он.

При этом украинский защитник отмечает, что самым страшным являются обычные мыши, так как ему они за одну ночь умудрились прогрызть матрас, пуховую жилетку и даже резину на тактических перчатках.

"Это мы у них в гостях. Это же полевые мышки и с ними надо считаться, надо как-то сосуществовать, но, блин, их очень много", — добавил военный, отметив, что в этом году наблюдается какое-то нашествие.

Напомним, "Телеграф" ранее показывал фото и видео того, в каких условиях находятся украинские военные на позициях на Лиманском направлении.