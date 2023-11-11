В грязи, под обстрелами среди руин, но с улыбками: репортаж с позиций ВСУ на Лиманском направлении

Сложно жить в таких условиях, но нашим военным все по плечу

Хотя линия фронта на Лиманском направлении редко двигается и некоторым кажется, что там ничего не происходит, — на самом деле это не так.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на позициях украинских военных на этом участке фронте и снял фото и видео, в каких условиях защитникам приходится вести свою службу.

Прежде всего стоит отметить, что добраться на позиции, — задачка не из простых. Дорога разбита и проходит всего в пяти километрах от позиций врага, из-за чего существует большая вероятность обстрела, и по бездорожью приходится лететь на скорости. Это одна из причин, почему транспортные средства на фронте быстро выходят из строя.

Виды по дороге на позиции тоже впечатляют. Из-за близости линии столкновения многие дома и строения стоят разрушенными, а людей давно эвакуировали.

Еще одна большая проблема — это грязь. На Востоке Украины в последнее время часто идут дожди, из-за чего все размывает, и военным приходится жить в экстремальных условиях.

Но, несмотря ни на что, наши защитники умудряются сохранять бодрость духа и улыбки даже в сложных ситуациях и, более того, еще и ухаживать за братьями нашими меньшими.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал фото, что сейчас происходит в городе Часов Яр под Бахмутом, — этот населенный пункт разбит войной, но там до сих пор живут люди, под обстрелами и без благ цивилизации.