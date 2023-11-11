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В грязи, под обстрелами среди руин, но с улыбками: репортаж с позиций ВСУ на Лиманском направлении

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Показываем, что происходит сейчас на Лиманском направлении фронта Новость обновлена 11 ноября 2023, 18:28
Показываем, что происходит сейчас на Лиманском направлении фронта. Фото telegraf.com.ua

Сложно жить в таких условиях, но нашим военным все по плечу

Хотя линия фронта на Лиманском направлении редко двигается и некоторым кажется, что там ничего не происходит, — на самом деле это не так.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на позициях украинских военных на этом участке фронте и снял фото и видео, в каких условиях защитникам приходится вести свою службу.

Прежде всего стоит отметить, что добраться на позиции, — задачка не из простых. Дорога разбита и проходит всего в пяти километрах от позиций врага, из-за чего существует большая вероятность обстрела, и по бездорожью приходится лететь на скорости. Это одна из причин, почему транспортные средства на фронте быстро выходят из строя.

Дороги на Лиманском направлении

Виды по дороге на позиции тоже впечатляют. Из-за близости линии столкновения многие дома и строения стоят разрушенными, а людей давно эвакуировали.

Бои на Лиманском направлении
Разрушения на Лиманском направлении
Разрушения на Лиманском направлении
Разрушения на Лиманском направлении
Разрушения на Лиманском направлении
Разрушения на Лиманском направлении
Разрушения на Лиманском направлении

Еще одна большая проблема — это грязь. На Востоке Украины в последнее время часто идут дожди, из-за чего все размывает, и военным приходится жить в экстремальных условиях.

Окопы ВСУ на Лиманском направлении
ВСУ на Лиманском направлении
ВСУ на Лиманском направлении
ВСУ на Лиманском направлении

Но, несмотря ни на что, наши защитники умудряются сохранять бодрость духа и улыбки даже в сложных ситуациях и, более того, еще и ухаживать за братьями нашими меньшими.

Украинский военный на Лиманском направлении

Напомним, ранее "Телеграф" показывал фото, что сейчас происходит в городе Часов Яр под Бахмутом, — этот населенный пункт разбит войной, но там до сих пор живут люди, под обстрелами и без благ цивилизации.

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#Лиман #Репортаж #ВСУ