Что делать, если подал ошибочные показатели счетчика в Украине: инструкция для исправления ситуации

Переживать не стоит

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом, иногда случается так, что по тем или иным причинам абонент подал ошибочные данные, например, по счетчику газа.

Впрочем, как пишет "24 Канал", переживать не стоит. После дачи ошибочных показателей нужно обратиться к своему оператору газораспределительной станции. Это можно сделать онлайн и офлайн, обратившись в отделение ГРС.

Если ваш поставщик принадлежит к группе Нефтегаза, вы можете позвонить по телефонам:

066 300 2 888;

098 300 2 888;

093 300 2 888.

Чтобы связаться с оператором, нужно нажать цифру "8" и рассказать оператору, что произошло и предоставить правильные показатели.

Также можно воспользоваться чатом в фейсбуке NaftogazGasSupply или по электронному адресу [email protected]. В сообщении надо указать случившееся, данные потребителя, номер счетчика и правильные показатели.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине передать показатели счетчиков можно через популярный интернет-банкинг.