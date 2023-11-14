В Мариуполе на "Азовстали" кавказцы зарубились с полицией из-за металлолома, итоги сносят голову

Кавказец был вооружен канцелярским ножом

Во временно оккупированном Мариуполе произошла перестрелка. Не обошлось без раненых.

Об этом написал известный украинский военный и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан. Сообщается, что инцидент произошел 13 ноября на заводе "Азовсталь", где чеченцы и ингуши собирали металлолом. Их похождения заметили "полицейские", которые в этот момент патрулировали территорию.

Увидев "полицейских" искатели легкой наживы разбежались по сторонам, но их остановили предупредительным выстрелом в воздух. Однако один из кавказцев решил напасть на патруль с канцелярским ножом. Впрочем, его попытка оказалась неуспешной, ведь его остановила пуля в голову, которую, по словам "полицейского", тот выпустил случайно во время потасовки.

У пострадавшего диагностировали мозговую кому.

"Ахмат слива", — иронично комментирует новость "Штирлиц".

Напомним, ранее мы писали о том, что под Мариуполем "кадыровцы" устроили стрельбу. Причиной пальбы стала словесная перепалка с применением рукоприкладства между представителями страны-агрессора.