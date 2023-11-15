"Отставки - это не зрада": нардеп-боевой офицер о слухах насчет украинских генералов

Возможно, Офис президента планирует перестановки

Шумиха вокруг военного командования, и вокруг того, у кого с кем есть споры — информационная кампания. Но и дыма без огня не бывает.

Такое мнение высказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а также военный и участник боевых действий во время АТО и полномасштабного вторжения Роман Костенко в интервью Radio NV. Он объяснил, что пока не знает мнения министра обороны Умерова по этому поводу.

"Мы не так часто общаемся, потому что он постоянно занят. Когда по работе нужно, мы созваниваемся, списываемся по каким-то вопросам. А чтобы обсуждать подробно, на это нужно время. У него сейчас период становления и времени ни на что не хватает, потому я не буду комментировать его видение. Он сейчас в очень непростой ситуации – министр обороны во время войны, тем более назначенный уже во время войны. Надо выбирать, в чем разобраться", — сказал Костенко.

Однако от себя он сказал, что часть из всей этой шумихи является информационной кампанией против генералов и Минобороны — где-то россия забрасывает фейки, а где-то, действительно, дыма без огня не бывает.

"Возможно, Офис президента планирует какие-либо перестановки. Еще раз: это их право. Если есть за что, это нужно делать, если мы видим, что какой-то генерал не справляется. Я всегда поддерживал военных, но и здравый смысл. Если мы кого-то увольняем, если кто-то недорабатывает, мы должны выйти и сказать. Не так как с Хоренко это было просто [сообщение] в средствах массовой информации. А главка, который это подтвердит, есть министр обороны, верховный главнокомандующий. Они сменили какого-нибудь генерала, поставили на другую должность, а туда назначили того, кто, по их мнению, сможет выполнить поставленные задачи.

Здесь нет ничего [страшного]. Просто мы сейчас отставки воспринимаем как какую-то зраду. Нет. Люди меняются. И в своем подразделении я часто вижу, как люди меняются. И это нормально, иногда приходят более эффективные. Это не зрада. Но нужно именно согласовывать с главкомом, потому что он человек, который этой армией руководит и понимает, на какой должности кто должен быть, чтобы добиться успеха", — добавляет он.

По мнению Костенко недопустимо, что во время войны такие перестановки может сделать верховный главнокомандующий без согласования с главкомом.

"Верховный главнокомандующий не является специалистом по ведению боевых действий, у него своя специфика, своя профессия. А главком и военные – это люди, которые из 18, кто с 17 лет шли по пути военных, они знают, как это все работает. И они знают, какие люди нужны в тех или иных должностях.

Поэтому не нужно всем рассказывать, если человек где-то не справляется, может быть. Нужно, чтобы это знали люди: главком, снимаемый человек, министр обороны и верховный главнокомандующий. Но другие генералы для того, чтобы понимать: человек не справился, значит, он идет на более низкую должность. Или на высшее, если идет на повышение. Если есть вопросы, которые можно рассказать обществу, можно сказать, но не обязательно выходить и всем комментировать каждое увольнение. Я считаю, Хоренко вышел, потому что с ним поступили несправедливо. Потому он вышел и заявил свою позицию", — сказал Костенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп, воевавший на фронте, прокомментировал слухи о снятии топ-генералов.