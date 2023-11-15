"Суныця" - это не клубника, а "смородина" бывает только черной: как правильно называются ягоды на украинском

Эти правила нужно знать

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, многие до сих пор путают названия самых различных ягод и часто называют их на российский манер.

"Телеграф" рассказывает о том, как правильно называются популярные ягоды на украинском. Так, например, следует запомнить, что смородиной в украинском языке называют только черные ягоды. Красные плоды называются "порічкою".

Еще часто на украинском путают землянику с клубникой. Правильно говорить так:

Клубника — "полуниця";

Земляника — "суниця".

И не наоборот.

Голубики в украинском не бывает — есть "лохина".

Крыжовник переводится как "аґрус", а "боярышник" на украинском будет "глід".

Клюкву на украинском лучше называть "журавлиною", ежевику — "ожиною".

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно говорить имена на украинском. Нужно знать, что в украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра.

Также мы сообщали о том, как на украинском правильно называть жителей разных городов.