"Суныця" - это не клубника, а "смородина" бывает только черной: как правильно называются ягоды на украинском
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Эти правила нужно знать
Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, многие до сих пор путают названия самых различных ягод и часто называют их на российский манер.
"Телеграф" рассказывает о том, как правильно называются популярные ягоды на украинском. Так, например, следует запомнить, что смородиной в украинском языке называют только черные ягоды. Красные плоды называются "порічкою".
Еще часто на украинском путают землянику с клубникой. Правильно говорить так:
Клубника — "полуниця";
Земляника — "суниця".
И не наоборот.
Голубики в украинском не бывает — есть "лохина".
Крыжовник переводится как "аґрус", а "боярышник" на украинском будет "глід".
Клюкву на украинском лучше называть "журавлиною", ежевику — "ожиною".
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно говорить имена на украинском. Нужно знать, что в украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра.
Также мы сообщали о том, как на украинском правильно называть жителей разных городов.