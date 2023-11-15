Пять способов передать показатели счетчика за газ в Украине: узнайте об удобном для себя
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Речь идет о способах, доступных абонентам компании "Нафтогаз"
Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом, для удобства абонентов многие компании делают сразу несколько способов для их передачи.
Например, показатели за газ можно передать аж пятью способами. "Телеграф" рассказывает о них.
Речь идет о способах, доступных абонентам компании "Нафтогаз", которая сейчас обслуживает 98% украинских потребителей. Поскольку некоторые компании обанкротились, их обязанности выполняет именно "Нафтогаз". Речь идет о регуляторах, принадлежащих к этим региональным филиалам газсетей:
- Харьковская;
- Николаевская;
- Киевская;
- Криворожская;
- Ивано-Франковская;
- Днепровская;
- Житомирская;
- Хмельницкая;
- Винницкая;
- Львовская;
- Сумская;
- Кропивницкая.
Также в этот перечень вошли "Волыньгаз", "Черниговгаз" и "Черкассыгаз". Клиенты указанных компаний имеют расширенные сроки подачи данных: с 28 по 5 число. Как могут зафиксировать показатели счетчика потребители этих регуляторов:
- через SMS, по номеру 4647;
- в личном кабинете на сайте gas.ua;
- в чат-боте от компании gas.ua в телеграмме, мессенджере и вайбере;
- по телефону, номера горячей линии:
- 098-300-2-888;
- 066-300-2-888;
- 093-300-2-888.
- через оператора, который может зайти по вашему адресу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине передать показатели счетчиков можно через популярный интернет-банкинг.