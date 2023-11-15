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Пять способов передать показатели счетчика за газ в Украине: узнайте об удобном для себя

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Пять способов передать показатели счетчика за газ в Украине: узнайте об удобном для себя Новость обновлена 15 ноября 2023, 19:53

Речь идет о способах, доступных абонентам компании "Нафтогаз"

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом, для удобства абонентов многие компании делают сразу несколько способов для их передачи.

Например, показатели за газ можно передать аж пятью способами. "Телеграф" рассказывает о них.

Речь идет о способах, доступных абонентам компании "Нафтогаз", которая сейчас обслуживает 98% украинских потребителей. Поскольку некоторые компании обанкротились, их обязанности выполняет именно "Нафтогаз". Речь идет о регуляторах, принадлежащих к этим региональным филиалам газсетей:

  • Харьковская;
  • Николаевская;
  • Киевская;
  • Криворожская;
  • Ивано-Франковская;
  • Днепровская;
  • Житомирская;
  • Хмельницкая;
  • Винницкая;
  • Львовская;
  • Сумская;
  • Кропивницкая.

Также в этот перечень вошли "Волыньгаз", "Черниговгаз" и "Черкассыгаз". Клиенты указанных компаний имеют расширенные сроки подачи данных: с 28 по 5 число. Как могут зафиксировать показатели счетчика потребители этих регуляторов:

  • через SMS, по номеру 4647;
  • в личном кабинете на сайте gas.ua;
  • в чат-боте от компании gas.ua в телеграмме, мессенджере и вайбере;
  • по телефону, номера горячей линии:
  • 098-300-2-888;
  • 066-300-2-888;
  • 093-300-2-888.
  • через оператора, который может зайти по вашему адресу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине передать показатели счетчиков можно через популярный интернет-банкинг.

Теги:
#Украина #Показатели #Счетчик