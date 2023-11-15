Пять способов передать показатели счетчика за газ в Украине: узнайте об удобном для себя

Речь идет о способах, доступных абонентам компании "Нафтогаз"

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом, для удобства абонентов многие компании делают сразу несколько способов для их передачи.

Например, показатели за газ можно передать аж пятью способами. "Телеграф" рассказывает о них.

Речь идет о способах, доступных абонентам компании "Нафтогаз", которая сейчас обслуживает 98% украинских потребителей. Поскольку некоторые компании обанкротились, их обязанности выполняет именно "Нафтогаз". Речь идет о регуляторах, принадлежащих к этим региональным филиалам газсетей:

Харьковская;

Николаевская;

Киевская;

Криворожская;

Ивано-Франковская;

Днепровская;

Житомирская;

Хмельницкая;

Винницкая;

Львовская;

Сумская;

Кропивницкая.

Также в этот перечень вошли "Волыньгаз", "Черниговгаз" и "Черкассыгаз". Клиенты указанных компаний имеют расширенные сроки подачи данных: с 28 по 5 число. Как могут зафиксировать показатели счетчика потребители этих регуляторов:

через SMS, по номеру 4647;

в личном кабинете на сайте gas.ua;

в чат-боте от компании gas.ua в телеграмме, мессенджере и вайбере;

по телефону, номера горячей линии:

098-300-2-888;

066-300-2-888;

093-300-2-888.

через оператора, который может зайти по вашему адресу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине передать показатели счетчиков можно через популярный интернет-банкинг.