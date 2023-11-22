Еды не хватает каждой пятой семье: в ООН указали на проблемы с продовольствием в Украине

Около миллиона человек полагаются на гуманитарную помощь

Несмотря на то, что Украина до войны кормила около 400 миллионов человек по всему миру, сейчас она сама сталкивается со сложностями в попытках прокормить своих людей.

Как передает Укринформ, об этом рассказал представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Украине Мэтью Холлингсворт во время заседания Совета безопасности ООН.

"Сегодня примерно каждая пятая украинская семья сталкивается с той или иной степенью острой нехватки продовольствия", — сказал он.

По его словам, это в первую очередь касается тех 900 тысяч человек, которые проживают в 30 километровой зоне возле линии фронта. Он отметил, что эти люди сильно зависят от гуманитарной помощи извне и зимой проблемы с пропитанием лишь усугубляются.

Холлингсворт добавил, что лишь со средины июля россия совершила 31 нападение на объекты, связанные с производством и экспортом зерна, из которых 28 находятся в Одесской области.

Всего же с начала вторжения, по его словам, Украина понесла убытки в сельскохозяйственной отрасли на сумму в 40,2 миллиарда долларов.

Представитель ВПП призвал как можно быстрее сфокусировать внимание на проблемы Украины, потому что в случае возникновения очередного продовольственного кризиса без нее обойтись не получится.

Как сообщалось ранее, россия может установить морские мины на пути следования гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно. Взрывные устройства могут установить на подходах к портам Украины.