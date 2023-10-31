Кабмин ограничивает агроэкспорт: что будет с зерновыми схемами и ценами на урожай

В Украине изменяются правила экспорта аграрной продукции

В минувшие выходные Кабмин принял постановление, которым прописал новую процедуру. Выглядит как попытка решить сразу несколько проблем. Повысить прозрачность, сократить объемы нелегальных сделок. Вроде бы все логично. Так почему рынок недоволен? Агроэкспорт в Украине уже когда-то лицензировался и о масштабах коррупции на выдаче лицензий ходили легенды.

Ключевых новшеств несколько. Во-первых, экспортеров примут на учет в Государственном аграрном реестре. "Новичков" не будут брать – только компании, получившие свидетельство налогоплательщика не позднее 23 февраля 2022 года. Компании должны соблюдать сроки возврата валютной выручки в Украину. Если это произойдет, придется получать лицензии на право экспорта.

Во-вторых, меняется процедура возврата НДС для экспортеров – претендовать на возмещение трейдеры смогут только после того, как заведут в страну валютную выручку. Срок возврата валюты сократили вдвое — со 180 до 90 дней.

В постановлении говорится о всей агропродукции, но писалась она преимущественно под зернотрейдерами. И появилось именно после того, как в портах Большой Одессы движение судов заблокировали на несколько дней. После того, как эта история получила широкую огласку, власти заявили, что маршрут работает, и уже на следующий день так и произошло.

"Бизнес-Телеграф" уже писал, что блокировка в Одессе, скорее всего, была связана с борьбой с зерновыми схемами. Такая же цель и у нового постановления Кабмина.

На рынке заговорили о "зачистке трейдеров". Крестьяне опасаются, что экспортные разборки могут притормозить закупку зерна и еще больше обвалить и так низкие ценники. Насколько обоснованы такие опасения?

Одессу разблокировали с условиями

На прошлой неделе снова сломался зерновой коридор. Зернотрейдеры и металлурги утверждали, что их грузы не выпускали в море три дня, из-за чего экспортеры несли убытки. По подсчетам Украинской зерновой ассоциации каждый лишний день простоя судна на 50 000 тонн — это плюс 50-75 000 долларов, которые компания должна заплатить судовладельцу.

Называли разные причины блокировки навигации. Первая – новые правила экспорта, недавно утвердившие Одесская ОВА. Согласно им, экспортеры должны были подтверждать источники происхождения зерна. То есть, продукция, закупленная за наличные деньги (так называемое "кэшевое зерно") вообще не оформлялась. Зерно с документами оформлялось, но очень медленно.

Вторая причина остановки навигации – ситуация с безопасностью. Именно на прошлой неделе враг разбрасывал с самолетов вблизи акватории зернового маршрута несколько десятков неизвестных средств поражения, возможно, донных мин.

Похожая на одесскую обстановку с блокировкой экспорта накануне была в дунайских портах, в частности Рени и Измаиле. Там также резко замедлилось оформление грузов, а БЭБ и СБУ проводили обыски. Искали то же "кэшевое зерно". Но объемы перевалки там гораздо меньше, чем в одесских портах, поэтому экспортеры нервничали не так сильно, как в случае с Одессой.

Власть хочет найти зерно. Фото Getty

Как только история с остановкой зернового коридора получила широкую огласку, Министерство восстановления Украины заявило, что маршрут работает. И на следующий день в море уже начали выходить загруженные суда. Как рассказал "Бизнес-Телеграфу" источник в Кабмине, "в Офис президента начали звонить из посольств, крупные экспортеры были вне себя — срывались контрактные поставки, речь шла о больших деньгах. Поэтому дали отмашку ускорить загрузку судов".

А буквально на следующий день Кабмин принял постановление, в котором прописал новые требования по экспорту зерна. Они заменят самодеятельность Одесской ОВА и поставят контроль за экспортом агропродукции на поток.

По крайней мере, пока Рада не примет законопроект об экспорте, который уже зарегистрирован в парламенте.

Клуб экспортеров и счетчик по валюте

Постановление Кабмина еще не опубликовано. Но источники "Бизнес-Телеграфа" в правительстве и на рынке его уже видели. Вот что там написано.

Будет создан Государственный аграрный реестр экспортеров. Поставлять продукцию за пределы страны могут только зарегистрированные в нем компании. На учет в Госреестре смогут стать экспортеры, получившие свидетельства налогоплательщиков не позднее 23 февраля 2022 года. Неплательщики НДС совсем не смогут заниматься экспортом (хотя до сих пор это разрешалось) Требование к экспортерам — отсутствие просрочок по возврату валютной выручки в Украину. Сроки возврата валютной выручки уменьшаются со 180 до 90 дней Если у компании есть просрочка по возврату валютной выручки, она сможет продолжать экспорт только получив специальную лицензию. Изменяются правила возмещения НДС для экспортеров: претендовать на возврат средств компании смогут не раньше, чем заведут в страну валютную выручку Нацбанк разработает нормативку, которая исключит возможность закрытия счета до снятия валютного контроля.

"Все эти нововведения нацелены на борьбу со схемами — по самому зерну, валютной выручке и НДС. Только в этом году из 9,5 млрд долларов валютной выручки от продажи агропродукции в страну вернулось всего около 2 млрд. Остальные перебрасываются на фирмы-прокладки и выводятся в оффшоры. При этом многие компании умудряются еще и НДС возмещать на валюту, которая никогда не вернется в Украину. Потери для бюджета – просто огромные", – говорит Олег Пендзин.

Серый рынок зерна действительно огромен. "Посредники ездят по полям, скупают урожай за наличные, потом сдают на элеватор, и там тоже получают наличные деньги. Причем если раньше кэш на элеваторы возили сумками, то сейчас инкассаторские машины подъезжают. Мы пытаемся выяснить в Нацбанке – откуда такие объемы наличных денег? на зерновом рынке и почему регулятор этим вопросом не занимается. Но ответы пока не получили", — рассказывает руководитель Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

"Кешовое зерно" становится экспортным товаром по разным схемам: на определенные объемы трейдеры умудряются "делать документы". "Понятно, что это не обходится без участия контролирующих органов", — отметил Коваль. Часть "серого зерна" идет неучтенной в легальных партиях, и чтобы "пропустить лишний вес" привлекаются уже "свои" таможенники.

Часть серого зерна остается в стране, идет на внутреннее потребление, корм скоту и т.д. "Поэтому урожай в 78 млн тонн, о котором отчитывалось Минагрополитики – это очень приблизительная цифра. Никто точно не знает, сколько у нас чего вырастили, в куда оно в конце концов делось. И, по идее, новые правила от Кабмина должны немного упорядочить процесс контроля, хотя бы за экспортным зерном. У них учтены также договоренности, которые обсуждались с польской стороной после скандала с нашим зерном в Польше, в частности, по лицензированию экспорта", — говорит Ковать. Правда, как добавил Пендзин, в постановлении Кабмина лицензирование рассматривается скорее как карательный инструмент — получать разрешение нужно только тем, кто протеминирует возврат валютной выручки.

"Есть также предохранители против неконтролируемого создания фирм-однодневок для экспорта — в Госреестр смогут попасть только те, кто зарегистрирован до 23 февраля 2022 года. Остальные выходят экспортные рынки недоступны", — добавил Коваль.

На волне скандала с дешевым украинским зерном в Польше соседи обвиняли Украину в том, что их рынок наводнила целая армия посредников. Они предлагали местным переработчикам зерно по низким ценам. Польские фермеры не смогли противостоять такому демпингу и получили убытки.

Что будет с ценами на урожай

Новые правила экспорта сейчас живо обсуждают на рынке. Мнения по ним расходятся.

В Европейской бизнес ассоциации (ее членами являются крупные трейдеры) говорят, что они уже не раз обращались к власти с просьбой навести порядок на зерновом рынке, в частности, усилить борьбу с теневым сегментом, "что вредит бюджету и международным компаниям, которым из-за действий недобросовестных конкурентов сложно эффективно использовать свою инфраструктуру, в частности элеваторы, вагоны-зерновозы или порты (в которые они инвестировали большие средства)».

В то же время в ЕБА подчеркнули, что под лозунгом борьбы с тенью главное – не навредить "белому" бизнесу. "Надеемся, при реализации нововведений этот нюанс учтут", — добавили в Европейской бизнес-ассоциации.

Павел Коваль согласен, что главное как новые правила будут реализовываться на практике. "Например, сокращение сроков возврата в страну валютной выручки может оказаться сложным условием для некоторых экспортеров. Ведь оплата за товар может поступать в течение длительного времени, сроки прописаны в контрактах. Это только на первый взгляд кажется, что 90 дней для возвращения валютной выручки в страну полностью достаточно. Не факт, что все уложатся в эти сроки", — говорит Коваль. Он также добавил: совсем не факт, что новые правила сразу позволят победить зерновые схемы. "Понятно, что серые экспортеры будут искать лазейки. И не факт, что они не смогут найти их", — говорит эксперт.

Фермеров беспокоит один вопрос — что будет с ценами на зерно и не станет ли меньше покупателей, если список экспортеров сократится. Глава Агрофирмы "Колос" Леонид Центило рассказал, что уже на волне обысков в дунайских портах и блокировке портов Большой Одессы стало меньше посредников, скупающих зерно за наличные. Они давали невысокие ценники примерно на 20% ниже крупных трейдеров. Но расчет был сразу и наличными, и многих постоянно ищущих деньги аграриев такой формат подходил.

Не получится ли так, что с введением новых правил многие аграрии, в частности мелкие фермеры, вообще не смогут продать свой урожай?

Секретарь комитета по аграрной и земельной политике Иван Чайковский в эфире телемарафона заявил, что аграрии от новых правил не пострадают.

"Аграриям нечего в этом случае переживать, потому что аграрии — это те люди, которые выращивают зерно в поле, а уже трейдеры фактически это зерно скупают и экспортируют. Поэтому сегодня для аграриев, я считаю, будут только улучшения", — сказал Чайковский. По его словам, правительство хочет обеспечить единую и понятную схему покупки зерна и убрать серые схемы. После чего закупочные цены могут возрасти.

Впрочем, Коваль говорит, что ценник на урожай зависит главным образом от логистики, и пока она дорогая, за зерно вряд ли будут платить гораздо больше. А вот если зерновые маршруты будут работать с перебоями, например из-за массовых проверок, то могут снизиться темпы закупки урожая.

"Закручиваются гайки"

Павел Коваль отмечает, что новые правила экспорта от Кабмина запускаются как "переходный вариант", пока Рада не примет новый закон по этой теме.

Законопроект №10169 по экспорту агропродукции уже представлен в парламент. Часть его норм дублируют новые правила от Кабмина, в частности, в проекте также прописана работа Госреестра экспортеров, требование о возмещении НДС только после возвращения валютной выручки в страну. Указано также, что экспортом могут заниматься только компании-плательщики НДС (не всегда под особым контролем налоговой). Также прописан список причин, по которым могут отказать в экспорте. Например, если не зарегистрирована в Едином реестре налоговая накладная или контрактная стоимость товара ниже минимальной экспортной цены, установленной Минагрополитики и т.д.

Но по этим требованиям уже есть вопросы. В частности, относительно регистрации налоговых накладных, которые в Украине массово блокируются.

Соавтор законопроекта Ярослав Железняк в интервью профильному изданию Latifundist заявил, что проект не будет принят без консультаций с профильными ассоциациями, и его текст, скорее всего, еще будет меняться. Впрочем, Коваль говорит, что профильный комитет сейчас работает в закрытом режиме и какие нормы в итоге окажутся в финальной версии проекта – неясно. Он не исключил, что экспортерам "будут еще больше закручивать гайки", и нет гарантий, что это касается только недобросовестных трейдеров.