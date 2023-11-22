Їжі не вистачає кожній п’ятій сім’ї: в ООН вказали на проблеми із продовольством в Україні

Близько мільйона людей покладаються на гуманітарну допомогу

Попри те, що Україна до війни годувала близько 400 мільйонів людей по всьому світу, вона сама стикається зі складнощами у спробах прогодувати своїх людей.

Як передає Укрінформ, про це розповів представник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні Метью Холлінгсворт під час засідання Ради безпеки ООН.

"Сьогодні приблизно кожна п’ята українська родина стикається з тим чи іншим ступенем гострої нестачі продовольства", — сказав він.

За його словами, це насамперед стосується тих 900 тисяч людей, які мешкають у 30 кілометровій зоні біля лінії фронту. Він зазначив, що ці люди сильно залежать від гуманітарної допомоги ззовні, а взимку проблеми з їжею лише посилюються.

Холлінгсворт додав, що лише з середини липня росія здійснила 31 напад на об’єкти, пов’язані з виробництвом та експортом зерна, з яких 28 знаходяться в Одеській області.

Усього ж з початку вторгнення, за його словами, Україна зазнала збитків у сільськогосподарській галузі на суму 40,2 мільярда доларів.

Представник ВПП закликав якнайшвидше сфокусувати увагу на проблеми України, тому що у разі виникнення чергової продовольчої кризи без неї обійтися не вийде.

Як повідомлялося раніше, росія може встановити морські міни на шляху проходження цивільних суден, які вивозять на експорт українське зерно. Вибухові пристрої можуть встановити на підходах до портів України.