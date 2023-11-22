Поможет пережить зиму: Украина просит у США новое оборудование, о чем идет речь

Поставки такого оборудования сыграют решающую роль в благополучном прохождении отопительного сезона.

В преддверии зимы власти Украины попросили у партнеров из Соединенных Штатов Америки (США) радары ближнего действия Sentinel. Это устройство поможет в борьбе с ударами россиян по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

Эти устройства могут отслеживать баллистические ракеты, медленные беспилотники и часть авиации. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что по мнению украинского правительства, поставки таких радаров сыграют решающую роль в благополучном прохождении отопительного сезона.

Новые радары смогут обеспечить большее покрытие районов страны, которые страдают от частых обстрелов. В Politico считают, что официальный Киев стремится с помощью такого оборудования защитить и заводы, где производится собственное оружие. Это поможет сократить импорт и наладить собственное производство.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин утром в понедельник, 20 ноября, прибыл в Киев. Во время своего визита он дал понять, что Вашингтон и дальше будет помогать Украине, даже несмотря на позицию республиканцев в Конгрессе. Следует отметить, что за годы войны это уже второй визит главы Пентагона в украинскую столицу. В этот раз Остин успел пообщаться с Зеленским, Умеровым, Залужным и старшими офицерами ВСУ. Он также объявил о том, что американские партнеры выделяют очередной пакет военной помощи Украине. В него вошли в том числе средства ПВО.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Зеленский сделал важное заявление насчет финансовой помощи от партнеров.