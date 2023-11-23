Второй день УЖК: женщины, Жадан и ветеранки

Во второй день 7 Украинского Женского Конгресса дискуссии касались участия женщин в процессах безопасности, миграции, репродуктивных прав защитников и защитниц и реинтеграции ветеранов и ветеранок.

Украинский Женский Конгресс представил социологическое исследование, которое показало, что 68% украинских женщин, находящихся за границей, намерены вернуться в Украину.

"В исследовании мы увидели важные данные, позволяющие нам утверждать, что украинские женщины готовы возвращаться и действенно приобщаться к восстановлению Украины, но в этом процессе нуждаются в поддержке — надлежащем уровне безопасности, справедливых экономических возможностей и качественном образовании для детей", — отметила Светлана Войцеховская, соучредитель Украинского Женского Конгресса во время презентации исследования*.

Представительницы силовых, правоохранительных и антикоррупционных ведомств отметили, что начали проводить гендерные аудиты своих учреждений и фиксируют рост количества женщин-работниц, в том числе на руководящих должностях.

Соучредительница Украинского Женского Конгресса вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк напомнила, что именно в том и заключается задача УЖК: формировать видение гендерного паритета и претворять его в жизнь.

"Я хочу выделить несколько существенных изменений в теме гендерного равенства. Отменен список из более 450 запрещенных для женщин профессий. Принят закон об равных правах и возможностях для мужчин и женщин при прохождении военной службы. Установлены гендерные квоты в избирательных списках партий на уровне 40%. Принята Стратегия преодоления гендерного разрыва в заработных платах. Это те достижения, которыми можно и нужно гордиться! И мы не намерены останавливаться!", — отметила Елена Кондратюк.

Еще одно достижение – принятие закона об обеспечении прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство и материнство. Теперь военные ВСУ получат возможность бесплатно изымать и сохранять свои репродуктивные клетки, чтобы в случае ранения на фронте, влияющего на половые функции, мужчины и женщины позже смогли иметь детей.

Вопрос репродуктивных прав защитников и защитниц стал предметом детального обсуждения на 7 Украинском Женском Конгрессе.

Соучредитель УЖК Мария Ионова заявила, что Конгресс будет добиваться реализации этого закона.

"Наш путь к реализации — это не только принятие закона, а чтобы мы с вами стали свидетелями, как военнослужащие и военнослужащие воспользовались этой услугой и имели детей, а мы их поздравили с этим событием", — сказала Мария Ионова.

Отдельно обсуждался вопрос реабилитации ветеранов и ветеранок.

Роль женщин и гендерные стереотипы в культуре обсудили ведущая Радио Рокс Соня Сотник и музыкант и писатель Сергей Жадан. Жадан подверг критике отношение к культуре со стороны государства по "остаточному принципу".

"Это ярко характеризует советскую и постсоветскую модель: вот культурка, на ней мы ничего не украдем, так пусть там сидит женщина и занимается хоровым пением. Это пренебрежительно и к женщинам, и к культуре. В этом собственно большая проблема культурных трансформаций в нашей стране", – сказал Сергей Жадан.

*Исследование "Предпосылки возвращения в Украину для участия в восстановлении украинских женщин, которые нашли временное убежище за рубежом" проведено компанией Periscope Research в сотрудничестве с Образовательным кластером "Мрій.Дій" (Польша) по заказу Украинского Женского Конгресса при поддержке проекта U-LEAD с Европой 1-12 ноября 2023 года. Опрошены 800 украинок в 18 странах Европы.