Не только объятия, еда и сон: сексолог объяснила женам, как поддержать бойца, пришедшего домой на несколько дней

Даже когда мужчина возвращается с фронта на несколько дней, он все еще мысленно остается на войне

Когда военные возвращаются на несколько дней домой с фронта, их вторым половинкам следует знать, как правильно поддержать их. Есть также и некоторые привычки поведения, которые лучше следует контролировать.

Об этом "Телеграфу" рассказала сексолог и психолог Святослава Федорец. По ее словам, бойцам необходимо давать все способы довербальной поддержки. Это объятия, массаж, еда, сон. Кроме того, лучше не досаждать вопросами.

Женщины могут настолько пытаться окружить заботой своего возлюбленного, когда он пришел домой на пару дней, что его слова и просьбы о том, чтобы побыть наедине с самим собой, могут быть просто не услышаны.

"Военные буквально об этом говорят: " Я хочу побыть сам. Но каждые 10 минут дверь открывается, заходит или мама, или женщина, или теща, и каждый раз начинаются вопросы: что тебе надо, ты уже отдохнул, ты поел? Они начинают с ним обращаться, как с маленьким мальчиком. Если он хочет побыть сам, то дайте ему побыть самому", — сказала Федорец.

Такое поведение не стоит воспринимать на свой счет, а вместо этого дать мужчине время сделать то, что он хочет. Излишняя навязчивость и забота может привести к тому, что что мужчина выходит из дома и целый день ездит по городу, решает какие-то вопросы.

"И тоже бывает, что жены ссорятся из-за этого. Они говорят: "Он приехал в отпуск 10 дней, его почти не было, он все время с побратимами, что-то покупает, с волонтерами что-нибудь собирают", — подчеркнула сексолог.

Она также объяснила, что мужчина так или иначе продолжает быть на войне. И тот факт, что он приехал домой на какое-то время, не означает, что ему удалось так быстро переключиться.

"И это нормально, потому что его задача сейчас выжить и защитить страну. И женщины должны это понимать. Психика не переключается, как переключатель. Это может также отражаться на сексуальном функционировании мужчины. И здесь важно, чтобы пары тоже были осведомлены", — подытожила Федорец.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграфа": Интимные отношения во время войны: как поддерживать "огонь" на расстоянии и преодолевать проблемы в постели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как помочь человеку, который вернулся с фронта. Есть десять важных советов, которые помогут семьям бойцов.