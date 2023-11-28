Интимные отношения на войне: как поддерживать "огонь" на расстоянии и преодолевать проблемы в постели

Психолог рассказала, как пары могут поддерживать эмоциональную и сексуальную связь во время войны

За время полномасштабной войны с рф численность украинской армии выросла в три раза — в Вооруженные Силы мобилизовано сотни тысяч новых лиц, оторванных от семей, жен, мужей или просто любимых. Военная служба требует от них не только физической выносливости и моральной стойкости, но и психологической готовности к определенным потерям. В том числе и в сфере интимной жизни.

"Телеграф" решил затронуть табуированную тему и повысить осведомленность о сексуальном здоровье военных. С сексологией и психологиней Святославой Федорец мы рассмотрим самые распространенные проблемы интимного здоровья военных, а также методы их решения.

Как поддерживать эмоциональную и сексуальную связь между партнерами, что женщинам нужно знать о сексуальных возможностях военных, как в армии регламентируют личное интимное время? Ответы на эти и другие вопросы читайте в первой части интервью.

— Сейчас много разделенных семей. Либо муж на фронте и его ждет жена дома или где-нибудь в безопасном месте, или жена — военная и муж дома ждет. Как сохранить "огонь" на расстоянии?

— Правда, что не все отношения сохранятся. Это часть платы за войну. Почему это происходит? Все неразрешенные конфликты, ранее бывшие в паре, во время войны вылезают на поверхность и полностью дают о себе знать. И партнеры либо должны их решать, либо расходятся.

Кроме того, когда партнеры на расстоянии, они приобретают совершенно разный опыт. Женщина в глубоком тылу на западе Украины, а мужчина в прифронтовой зоне. Женщина за границей, а он воюет. Они постепенно привыкают быть в отдельности. А когда возникает пустота, то в жизнь приходит нечто другое вообще.

Это могут быть новые знакомства (я не говорю о любовниках), такие же внутренне перемещенные лица или люди, выехавшие за границу. И пространство женщины в этом случае заполняется этими людьми. А у воюющего мужчины это пространство заполняют волонтеры или собратья.

Как говорит сексологиня Святослава Федорец, именно может дополнительно разъединять пару.

Я начала с этой стороны, чтобы пары ясно осознали эти особенности для сохранения своих отношений. Они сейчас приобретают разный опыт, который может стать причиной их недоразумения. Поэтому для сохранения отношений необходимо максимально поддерживать контакт в доступном формате и виде. Кто может регулярно созваниваться, кто — нет. Военные бывают в таких местах, где связь очень плохая. И ко всему этому нужно относиться с максимальным пониманием. И использовать все возможные инструменты для сохранения эмоциональной связи.

Именно когда теряется эмоциональная связь, когда люди долго бывают на расстоянии, то при новой встрече оказывается, что они стали чужими и уже не понимают друг друга.

Такие же примеры мы видим, когда изучаем историю германо-советской войны. Там пары могли не видеться по 3-4 года. И когда они встречались, то осознавали, что даже поговорить не о чем. Зная об этом, мы можем предотвратить такие же проблемы в современности.

— Как мы можем поддерживать эмоциональную и сексуальную связь между партнерами?

— Все, что можно реализовать в сексуальном плане на расстоянии – мы это делаем. Это может быть интимная переписка, обмен интимными фото. Но я рекомендую соблюдать безопасность и фотографировать так, чтобы не было видно лицо. И чтобы по фону картинки не было понятно, какое это помещение. То есть если это какой-то дизайнерский ремонт или детали, которые точно смогут идентифицировать, то лучше фотографировать так, чтобы этого не было видно. Ну, и мужчина должен эти изображения регулярно удалять.

Женщины иногда возмущаются: "Он просит мои фото, а я не хочу, чтобы он хранил их у себя на телефоне. Зачем он хранит?". Так вот надо учесть, что иногда связи нет. И он хранит их для того, чтобы, когда появится возможность помастурбировать, он не был привязан к тому, есть связь или нет. Он откроет на телефоне фото и помастурбирует. Поэтому это нужно обсудить.

И вполне нормально, если женщина поделится своими страхами. И это нормально, если он говорит, что не знает, что с ним будет завтра и куда попадет этот телефон. Это абсолютно здоровая и адекватная позиция. Обсудите это с партнером, поделитесь своими страхами и договоритесь, что он удаляет фотографии. Или, возможно, вы будете использовать функцию в Telegram, где фотографии сами удаляются.

Также можно использовать секс-игрушки, которыми можно управлять на расстоянии. Они недешевы, но поддерживают расстояние даже в 300-500 км. Ими можно управлять через смартфон. А некоторые дают возможность переписываться в приложении к игрушке. И это вроде бы более безопасно и конфиденциально.

Ну, и давать все способы довербальной поддержки. Если вы видитесь регулярно или периодически, когда мужчина приходит домой на несколько дней: это объятия, массаж, еда, сон, не досаждать ему вопросами. Некоторые женщины военных могут нуждаться в психоэдукации, как вести себя самим военным, когда он приходит домой. Особенно когда он пришел на пару дней, на три-четыре дня, на 10 дней. Они могут настолько пытаться окружить его заботой и отягчающим вниманием. Военные буквально об этом говорят: " Я хочу побыть сам. Но каждые 10 минут дверь открывается, заходит или мама, или женщина, или теща, и каждый раз начинаются вопросы: что тебе надо, ты уже отдохнул, ты поел?"

Они начинают с ним обращаться, как с маленьким мальчиком. Если он хочет побыть сам, то дайте ему побыть самому. Не нужно обижаться и воспринимать это на свой счет. Ибо иногда эта навязчивость приводит к тому, что мужчина выходит из дома и целый день ездит по городу, решает какие-то вопросы. И тоже бывает, что жены ссорятся из-за этого. Они говорят: "Он приехал в отпуск 10 дней, его почти не было, он все время с собратьями, что-то покупает, с волонтерами что-нибудь собирают".

Он продолжает быть на войне. То, что он пришел домой на 10 дней, еще не значит, что он перестроился. И это нормально, потому что его задача сейчас выжить и защитить страну. И женщины должны это понимать. Психика не переключается, как переключатель. Это может также отражаться на сексуальном функционировании мужчины. И здесь важно, чтобы пары тоже были осведомлены.

— Что обычно беспокоит военных в своих сексуальных возможностях и что нужно знать партнеркам?

— Например, если у мужчины сексуальная дисфункция, нет эрекции, нет желания или секс стал очень быстрым и он эякулирует буквально за 15 секунд, это может быть следствием стресса и пребывания на войне. Поэтому не стоит принимать это на свой счет, потому что женщины иногда могут это делать. Часто можно услышать: "Он не хочет меня. Мы не виделись четыре месяца, он пришел, а секса нет. У него там любовница, он себе кого-то нашел".

Изменения сексуального функционирования могут быть связаны со стрессом. Война – это стресс. Поэтому понимаем, что мужская сексуальность и женская сексуальность не отсоединены от нашей психики, от нашего тела.

А бывает наоборот, когда на фоне боевых действий у мужчины просыпается гиперсексуальность. Ему очень хочется секса. Я очень благодарна своим подписчикам в Telegram, TikTok и других соцсетях. Они под постами пишут о своем опыте. И это неизменная информация. Один из военных написал, что когда были очень яростные бои, он в этот момент так хотел секса, как в последний раз в его жизни. Ужасное сражение, очень опасно, и хочется секса. Это нормально, потому что моменты большой опасности и угрозы жизни у нас и у мужчин, и у женщин, активизируется наше репродуктивное поведение.

Хочу отметить: все, что я сейчас говорю, нельзя распространять на всех гражданских и военных.

– Понятно, что все индивидуально.

– Да, но я много провожу вебинаров и лекций. И я знаю, что часть аудитории воспринимает эту информацию так: "Если А, то Б. Если он на войне, то он станет гиперсексуален. Или если он на войне, то у него пенис не будет стоять". Все очень по-разному: какая половая конституция у мужчины, какие отношения с женщиной, чем он занят, находится ли он больше в тылу, или он находится в зоне боевых действий. Это все очень-очень по-разному.

Хотя и так, на войне могут быть супружеские измены. Это очень неприятная правда, о которой иногда не хотят говорить. Но это тоже плата за войну. Если мы почитаем литературу, где описывается опыт людей, когда они проживали войны, измены являются частью.

— По вашему мнению, изменяют своим партнерам чаще военные, чем гражданские? Например, мне почему-то кажется, что изменяющие на фронте делали бы это и в гражданской жизни. Как это на самом деле?

— Очень хорошо вы задали вопрос. Во-первых, что бы мы ни читали о разных войнах, каждая имеет свои особенности, которые будут дополнительно влиять на сексуальное поведение. Даже характер политического устройства в стране на это может повлиять.

Советский Союз – был тоталитарным государством, где до Второй мировой войны очень контролировали сексуальное поведение граждан. На фоне войны произошла сексуальная революция. И люди получили совсем другой опыт. У нас общество другое. Сегодня даже к мастурбации относятся уже по-другому. У нас есть много онлайн-возможностей сбросить напряжение.

У нас нет четких данных и статистики измен. Ибо сексуальные исследования подобных тем очень специфичны. Мало людей даже в анонимных вопросах захотят писать правду. Это нужно понимать. Но я призывала бы воздерживаться от стереотипов. Потому что военные могут быть разными. Однако военная среда действительно очень маскулинизирована. Будут измены или не будут зависеть от того, какие у человека моральные принципы и как война влияет на сексуальную функцию.

Если у мужчины исчезает желание, не встает, то они признаются, что нет утренних эрекций. Они начинают беспокоиться, что теперь так и будет. Поэтому такой мужчина предавать скорее не будет, он это и так воспринимает проблемой. Те мужчины, которые становятся маскулинными, возможность предательства будет зависеть от моральных качеств и убеждений. Если это глубоко верующий военный, то не пойдет изменять. И не обязательно верующий. Есть просто люди, которые не относят себя к верующим, но имеют стойкие моральные принципы и ориентиры. Они тоже будут не изменять, а мастурбировать.

— Как регламентируется личное интимное время в армии? Есть ли для мастурбации и секса на фронте время и место? Или сбросить ли сексуальное напряжение легче в отпусках?

— К примеру, в американской армии есть специальные кабинки для мастурбации. Потому что наши сексуальные потребности – одна из базовых потребностей. И это нормально, чтобы военные имели возможность сбросить напряжение.

У нашей армии с этим проблемы. Или негде помастурбировать в буквальном смысле, или негде уединиться. Мне на одном из курсов рассказывали участники, что военный пошел помастурбировать, нашел место и стал так, что как раз на него была направлена камера внешней слежки. Он мастурбировал, а его собратья смотрели и радовались, как у него все хорошо получается. Так что военному нужно идти где-то в другую деревню, где можно помыться, где можно закрыться и помастурбировать. Потому с этим могут быть проблемы.

— Возвращаясь к изменам, в украинской армии с каждым годом служит все больше женщин. Как складываются отношения между двумя полами в окопах?

— Общий опыт, который военный переживает на войне, может его сближать с находящимися там женщинами. Так же происходит у женщин-военнослужащих, женщин-медиков, волонтеров. И это часть действительности. Когда мы переживаем вместе общий опыт, это нас сближает. Поэтому если почитаем историю Второй мировой войны, тогда было очень распространено такое явление, как походно-полевые дружины. Зачастую эти отношения заканчивались после войны, но кто-то наоборот оставался с этой женщиной.

Хочется сказать, если это помогает мужчине выжить, защищать страну, все способы годятся. Но я боюсь, что это звучит некорректно в отношении ждущих дома жен. Но такова правда жизни. Война — это явление, которое может оказывать большое влияние на наше сексуальное поведение и изменять его.

*Как относиться к сексуальным связям украинок с оккупантами, что влияет на интимное здоровье военных и восстановить нормальное сексуальное функционирование — читайте во второй части интервью.