Маркус, Дехтяренко, Вышебаба и другие. Женаты ли украинские военные краши

Разбираемся, женаты ли главные краши страны и что известно об их любимых

На днях спикер СБУ и краш украинок Артем Дехтяренко женился на телеведущей Анастасии Норициной. Пара выставила в соцсети трогательное фото с росписи: Артем был одет в военную форму, а Анастасия в платье-вышиванку. "До сих пор я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой остальную жизнь. Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны, и в день нашей победы", — написал Дехтяренко.

"Телеграф" вспоминает, кем являются избранники и избранницы самых известных украинских крашей. Итак:

Валерий Маркус

Украинский защитник Валерий Маркус держит свою личную жизнь за семью замками и до недавнего времени считался одним из завидных невест из рядов ВСУ. Однако 13 февраля этого года Маркус заинтриговал постом на своей странице в Twitter, который состоял всего из одного слова — "женюсь".

Несмотря на многочисленные просьбы поклонников показать лицо своей любимой, до сих пор никакой информации о ней в соцсетях Маркуса нет.

Павел Вышебаба

Еще один краш украинок, военный и поэт Павел Вышебаба, воюет в составе 68 ОЕБр, где служит связующим. Также он проводит концерты, на которых собирает деньги на ВСУ.

В апреле 2023 года стало известно, что Павел Вышебаба расстался с женой, журналисткой Инной Тесленко. Причины и подробности расставания военный раскрывать не стал, лишь отметив, что это произошло еще в 2022 году.

"Я разведен, история нашей семьи закончилась в 2022-м, пополнили статистику разорванных браков во время войны. Воспользуюсь своим правом не посвящать других в детали – это наша частная жизнь. Мы остаемся любящими родителями нашей прекрасной дочери. Это давно позади, жизнь продолжается", – написал Вышебаба.

У него есть дочь, с которой он видится, когда возвращается с передовой. В первые месяцы полномасштабной войны Вышебаба посвятил девочке проникновенное стихотворение "Только не пиши мне о войне" – ответ дочери на вопрос, о чем писать ему на фронт. Позже это стихотворение стало песней, к которой присоединилась певица KOLA.

Известно, что Павел и Инна поженились в 2015 году в Днепре и были первой парой в Украине, чей брак был зарегистрирован благодаря онлайн-заявке. А на церемонию регистрации приехал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Виталий Ким

Харизматический руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким в начале полномасштабного вторжения поддерживал боевой дух украинцев видеообращениями, которые начинались с фразы "Добрый вечер, мы из Украины" и приобрёл немалую популярность в социальных сетях из-за своей харизмы.

Виталий Ким вместе с женой Юлией и сыном

Что касается его личной жизни, то он женат и вместе с женой Юлией воспитывает троих детей: двух дочерей и сына. Также политик в своей странице в Instagram похвастался видео с полигона, где его возлюбленная стреляет по целям. Судя по видео, жена Кима умеет очень ловко стрелять и из 10 целей попала в девять.

Летчик Karaya

Сердце другого легендарного военного, лётчика Вадима Ворошилова с позывным Karaya, уже занято. Легендарный авиатор совершал невероятные поступки на фронте и получил звание Героя Украины, а также снялся в фотосессии для журнала Vogue.

Летчик рассказывает о своей жене в интервью и в соцсетях, в частности, делился воспоминаниями, как звонил возлюбленному из госпиталя, после того как отвел истребитель от жилых кварталов над Винничиной

"Около 2-х ночи набрал по видеосвязи жену. В последний раз мы общались за пол часа до вылета. Еще вроде и сутки не прошли, а уже столько событий… Вид у меня был так себе, но жена улыбнулась: "Жив?" Позже призналась, как ее трясло, когда услышала, что самолет упал, когда никто не мог точно сказать, жив я или нет… Меня иногда спрашивают: «Как уберечь нервы любимой?» Рецепт простой — фильтровать информацию. … Я ее понимаю и очень ценю то, что она уважает мою профессию», – рассказывал Ворошилов в интервью Army.Inform.

Кирилл Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны женат на преподавательнице кафедры юридической психологии в Национальной академии внутренних дел, Марианне. Жене главного разведчика приходится буквально жить с ним чуть ли не в кабинете, поскольку супруги находятся вместе 24/7 в целях безопасности. Об этом он признался в интервью американскому изданию The War Zone.

Известно, что его жена баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар", и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

Марианна Буданова

В интервью Elle Марианна рассказала, что познакомилась со своим будущим мужем, когда начали разворачиваться драматические события на Майдане и мирного времени как такового для ее семьи почти не было. Также она рассказала, что для нее первые дни вторжения не стали потрясением.

"Как жена военного, который был трижды ранен (два ранения средней тяжести и одно тяжелое), я морально была готова к любым сценариям. Поэтому я действовала четко и уверенно: делала то, что мне говорили, все действовали как единая команда и одно целое", — рассказывала Марианна.

Снайперша Евгения Эмеральд

Одна из самых известных украинских военных женщин Евгения Эмеральд недавно рассталась с Евгением Стипанюком, который также защищает Украину в рядах ВСУ. Ранее пара очаровала украинцев своей романтической историей любви: в прошлом году в День защитников и защитниц Эмеральд вышла замуж на передовой, торжественное событие провели в Харьковской области. А в середине апреля Евгения родила девочку, которую назвала Афиной.

Однако сейчас красавица-снайперша больше не в отношениях, о чем она рассказывает на своей странице в Instagram.

"Де-факто я свободная женщина, но согласно законодательству не могу получить развод, пока ребенку не исполнился один год. Но главное, что я чувствую себя просто свободным", — пишет Евгения.

Снайперша с позывным Жанна д’Арк к войне имела ювелирный бизнес и два бизнес-клуба, но 24 февраля 31-летняя женщина без колебаний оставила бизнес и присоединилась к полку специального назначения НПУ Сафари.

Артур Тураев

Военнослужащий Артур Тураев, которого называют секс-символом Вооруженных сил Украины и "крашем", не только защищает страну, но и развивает свой TikTok, где собрал свою армию поклонниц. Также известно, что военный женат, пара сыграла свадьбу летом прошлого года. Любимая Артура, Ольга, тоже служила в рядах полиции, там они и познакомились.

О своей жене военный периодически рассказывает в соцсетях:

"Элегантная, деловая и женственная. Красивая, добрая и необычайно умная жена. Поражён стрелой твоей отзывчивости и опеки. Желаю, чтобы война нас всех не удаляла, а наоборот показывала, кто самый ценный у нас", — написал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский волонтер Сергей Притула поделился редким снимком с 14-летним сыном.