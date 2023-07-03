Совсем взрослый: Сергей Притула поделился редким снимком с 14-летним сыном (фото)

Волонтер изредка показывает фото своих детей в социальных сетях

Украинский шоумен, волонтер Сергей Притула, который на днях жестко объяснил безразличие некоторых стран к войне в Украине, показал фотографию с повзрослевшим сыном Дмитрию. Мальчику осенью 2023 году исполнится 15 лет.

Как сообщает "Телеграф", снимок Сергея Притулы со старшим сыном Дмитрием появился на его странице в Facebook. Совместный снимок папы и сын собрал много теплых откликов.

Так, 42-летний Сергей Притула поделился в соцсетях новостью об окончании Украинского католического университета. Полученная специальность — магистр публичного управления и администрирования. На выпускной к звездному отцу пришел и сын.

В комментариях украинцы делают комплименты Притуле и его сыну. Многие отмечают, что 14-летний Дмитрий очень вырос:

"Какой Димасик взрослый хлоп уже!";

"Какой взрослый уже стал сын! Время летит слишком быстро!";

"Круто прийти к папе на выпускной, правда?"

Сергей Притула с сыном Дмитрием

Дмитрий – 14-летний сын Сергея Притулы от первого брака с Юлией Андрийчук. В 2015 году шоумен женился во второй раз на Екатерине Сопельник. Пара воспитывает две дочери — 5-летнюю Соломию и 2-летнюю Стефанию.

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