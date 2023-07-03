Зовсім дорослий: Сергій Притула поділився рідкісним знімком із 14-річним сином (фото)

Волонтер зрідка показує фото своїх дітей у соціальних мережах

Український шоумен, волонтер Сергій Притула, який днями жорстко пояснив байдужість деяких країн до війни в Україні, показав фотографію з сином Дмитром, який подорослішав. Хлопчику восени 2023 року виповниться 15 років.

Як повідомляє "Телеграф", знімок Сергія Притули зі старшим сином Дмитром з’явився на його сторінці у Facebook. Спільний знімок тата й сина зібрав багато теплих відгуків.

Так, 42-річний Сергій Притула поділився у соцмережах новиною про закінчення Українського католицького університету. Отримана спеціальність — магістр публічного управління та адміністрування. На випускний до зіркового батька прийшов і син.

У коментарях українці роблять компліменти Притулі та його синові. Багато хто зазначає, що 14-річний Дмитро дуже виріс:

"Який Дімасик дорослий хлоп вже!";

"Який дорослий вже став син! Час летить надто швидко!";

"Круто прийти до тата на випускний, правда?"

Сергій Притула із сином Дмитром

Дмитро – 14-річний син Сергія Притули від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. У 2015 році шоумен одружився вдруге з Катериною Сопельник. Пара виховує дві дочки – 5-річну Соломію та 2-річну Стефанію.

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