А нам було діло до Алеппо? Притула жорстко пояснив байдужість деяких країн до війни в Україні

Українці свого часу не дуже цікавилися тим, що відбувається за межами країни

Байдужість багатьох країн світу щодо подій в Україні можна легко пояснити тим, що й українцям у попередні роки було байдуже до того, що творилося у світі.

Про це розповів в інтерв’ю youtube-каналу "Бомбардир" відомий волонтер та шоумен Сергій Притула.

"Коли ми кричимо про воєнні злочини росії в Україні, про кричущі порушення прав людини в Криму... А ми реагували, як громадськість, як держава, на те, що росія знищувала Алеппо?", — запитав Притула.

Він зазначив, що українці лише дивилися на це по телевізору, а тепер вважають, що умовний іспанець сильно переживатиме через те, що відбувається в Україні.

Волонтер зазначив, що найбільше за нас переживають країни, які розуміють, що у разі падіння України росіяни прийдуть до них, на кшталт Польщі та країн Балтії.

За словами Притули, він хотів би, щоби ставлення українців до світу змінилося і вони більше уваги приділяли тому, що відбувається за межами їхньої країни.

"Філософія українця має змінитися. Нам має бути справа до всього і не має значення, де це відбувається", — додав він.

Нагадаємо, раніше у розвідці раніше розповіли, як супутник, на який українці зібрали через фонд Притули, допомагає виявити російські цілі.