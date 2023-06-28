А нам было дело до Алеппо? Притула жестко объяснил безразличие некоторых стран к войне в Украине

Украинцы в свое время не очень интересовались происходящим за пределами страны

Безразличие многих стран мира относительно событий в Украине можно легко объяснить тем, что и украинцам в предыдущие годы было безразлично на то, что творилось в мире.

Об этом рассказал в интервью youtube-каналу "Бомбардир" известный волонтер и шоумен Сергей Притула.

"Когда мы кричим о военных преступлениях россии в Украине, о вопиющих нарушениях прав человека в Крыму… А мы реагировали, как общественность, как государство, на то, что россия уничтожала Алеппо?", — спросил Притула.

Он отметил, что украинцы лишь смотрели на это по телевизору, а теперь считают, что условный испанец будет сильно переживать из-за происходящего в Украине.

Волонтер отметил, что больше всего за нас переживают страны, которые понимают, что в случае падения Украины россияне придут к ним, вроде Польши и стран Балтии.

По словам Притулы, он хотел бы, чтобы отношение украинцев к миру изменилось и они больше внимания уделяли тому, что происходит за пределами их страны.

"Философия украинца должна измениться. Нам должно быть дело ко всему и неважно, где это происходит", — добавил он.

Напомним, ранее в разведке ранее рассказали, как спутник, на который украинцы собрали через фонд Притулы, помогает обнаружить российские цели.