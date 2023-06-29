Різниця у віці братів 15 років, а народились вони в один день

Український співак Володимир Дантес, який випустив в червні кліп с Дашею Кацуріною, поділився з шанувальниками рідкісною світлиною свого старшого брата Сергія. Різниця у віці чоловіків складає 15 років, а ось народились брати в один день — 28 червня.

Цього дня артисту виповнилось 35 роки, тоді як його родичу — 50. Чорно-біле фото Дантес, справжнє прізвище якого Гудков, виклав у сторіз Інстаграму.

"В нас мало з ним фото. Рідко бачимось… але він дав мені перші гроші, навчив заробляти, коли я нічого не вмів. І генетично, ми є**ть які красені", — написав Володимир у соцмережі.

Що відомо про Сергія Гудкова

Старший брат співака мешкає в Ізраїлі, має неповнолітнього сина. Рік тому Дантес прилетів до Тель-Авіву на благодійний концерт на підтримку нашої держави "Доброго вечора, ми з України", який відбувся 11 липня. Свого племінника чоловік побачив вперше в житті.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Дантес зізнався у коханні Даші Кацуріній і показав спільне фото. В то же час колишня дружина співака Надя Дорофєєва привітала свого коханого, ресторатора Михайла Кацуріна, з днем народження, виклавши добірку фото і відео, на яких пара цілується і обіймається.