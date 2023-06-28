Колишня солістка Pussycat Dolls вперше виходить заміж: ім’я та фото обранця

44-річна Ніколь Шерзінгер заручилася після чотирьох років стосунків у Португалії

Відома американська співачка, ексучасниця жіночого гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер збирається вийти заміж за свого коханого, 38-річного Тома Еванса. До заручин пара зустрічалася з 2019 року.

Шерзінгер, яка має українське коріння і при народженні отримала ім’я Прасковія (мама співачки наполовину українка, на чверть гавайка і на чверть самоанка), сказала "так" Евансу, про що повідомила своїм шанувальникам на сторінці в Інстаграмі.

До посту зірка прикріпила пару фото, які були зроблені якраз у момент пропозиції руки та серця. Ніколь заручилася у Португалії на пляжі Мірамар, на атлантичному узбережжі у місті Порту. "Злила" точне місце каплиця Сеньйор-да-Педра, яка розташована за спиною закоханих на фото.

Познайомилися Шерзінгер та Еванс на британському шоу талантів X-Factor. У минулому гравець у регбі, Том прийшов туди у складі музичного колективу Try Star. Ніколь цього сезону програми була однією з суддів. У червні 2020 року співачка познайомила чоловіка зі своїми батьками. Цікаво, що Том молодший за кохану на 6 років.

Том, Ніколь та її батьки у 2020 році

Ніколь Шерзінгер виходить заміж уперше. Раніше вона була у стосунках з Льюїсом Гемілтоном, британським гонщиком, чемпіоном світу у Формулі-1. Пара була разом протягом восьми років. Вони розстались у 2015 році, оскільки співачка втомилася чекати на пропозиції від Гемілтона. Протягом трьох років Ніколь зустрічалася з болгарським тенісистом Григорієм Димитровим.

У вівторок, 27 червня, американська співачка Бейонсе виступила у Варшаві. 41-річна знаменитість зібрала близько 60 тисяч поляків, серед яких були й українці.