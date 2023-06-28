Бывшая солистка Pussycat Dolls впервые выходит замуж: имя и фото избранника

44-летняя Николь Шерзингер обручилась после четырех лет отношений в Португалии

Известная американская певица, экс-участница женской группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер собирается выйти замуж за своего возлюбленного, 38-летнего Тома Эванса. До помолвки пара встречалась с 2019 года.

Шерзингер, у которой имеются украинские корни и при рождении получившая имя Прасковья (мама певицы наполовину украинка, на четверть гавайка и на четверть самоанка), сказала "да" Эвансу, о чем сообщила своим поклонникам на странице в Инстаграме.

К посту звезда прикрепила пару фото, которые были сделаны как раз в момент предложения руки и сердца. Николь обручилась в Португалии на пляже Мирамар, на атлантическом побережье в городе Порту. "Слила" точное место часовня Сеньор-да-Педра, которая расположена за спиной влюбленных на фото.

Познакомились Шерзингер и Эванс на британском шоу талантов X-Factor. В прошлом игрок в регби, Том пришел туда в составе музыкального коллектива Try Star. Николь же в этом сезоне программы была одной из судей. В июне 2020 года певица познакомила мужчину со своими родителями. Интересно, что Том младше любимой на 6 лет.

Том, Николь и ее родители в 2020 году

Николь Шерзингер выходит замуж впервые. Ранее она была в отношениях с Льюисом Хэмилтоном, британским гонщиком, чемпионом мира в Формуле-1. Пара была вместе в течение восьми лет. Они расстались в 2015 году, поскольку певица устала ждать предложения от Хэмилтона. После в течение трех лет Николь встречалась с болгарским теннисистом Григорием Димитровым.

Во вторник, 27 июня, американская певица Бейонсе выступила в Варшаве. 41-летняя знаменитость собрала около 60 тысяч поляков, среди которых были и украинцы.