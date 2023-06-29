Разница в возрасте братьев 15 лет, а родились они в один день

Украинский певец Владимир Дантес, выпустивший в июне клип с Дашей Кацуриной, поделился с поклонниками редкой фотографией своего старшего брата Сергея. Разница в возрасте мужчин составляет 15 лет, а вот родились братья в один день – 28 июня.

В этот день артисту исполнилось 35 лет, тогда как его родственнику — 50. Черно-белое фото Дантес, настоящая фамилия которого Гудков, выложил в сторис Инстаграма.

"У нас мало с ним фото. Редко видимся… но он дал мне первые деньги, научил зарабатывать, когда я ничего не умел. И генетически, мы е**ть какие-то красавцы", — написал Владимир в соцсети.

Что известно о Сергее Гудкове

Старший брат певца живет в Израиле, у него есть несовершеннолетний сын. Год назад Дантес прилетел в Тель-Авив на благотворительный концерт в поддержку нашего государства "Доброго вечора, ми з України", который состоялся 11 июля. Своего племянника мужчина увидел впервые в жизни.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Дантес признался в любви Даше Кацуриной и показал общее фото. В то же время бывшая супруга певца Надя Дорофеева поздравила своего возлюбленного, ресторатора Михаила Кацурина, с днем рождения, выложив подборку фото и видео, на которых пара целуется и обнимается.