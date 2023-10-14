Харизматичный спикер СБУ неожиданно женился: его избранницей стала телеведущая (фото молодоженов)

Ранее об отношениях пары не было известно

Спикер Службу безопасности Украины Артем Дехтяренко, которого некоторые назвали "крашем" и украинским "агентом 007", неожиданно женился, — его женой стала ведущая Анастасия Норицына.

Интересно, что о свадьбе они заявили в день рождения невесты, 14 октября. Фото с места событий были опубликованы на их страничках в соцсетях.

"До сих пор я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой всю оставшуюся. Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны и в день нашей Победы!", — трогательно прокомментировал событие Дехтяренко.

Также он опубликовал фото из Министерства юстиции с брачными документами, и просто общие фото с женой. Интересно, что на бракосочетание Дехтяренко пришел в своей форме, в то время как Норицына выбрала красивое вышитое платье.

Стоит заметить, что Анастасия Норицына на данный момент является ведущей 24 канала, ведет рубрику ""Обережно! ЗОМБОЯЩИК", в рамках которой анализирует тезисы российской пропаганды. Ранее она также работала "Апостроф ТБ".

Анастасия Норицына

Анастасия Норицына

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