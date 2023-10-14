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Харизматичный спикер СБУ неожиданно женился: его избранницей стала телеведущая (фото молодоженов)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Артем Дехтяренко с новоиспеченной женой Новость обновлена 14 октября 2023, 18:00
Артем Дехтяренко с новоиспеченной женой

Ранее об отношениях пары не было известно

Спикер Службу безопасности Украины Артем Дехтяренко, которого некоторые назвали "крашем" и украинским "агентом 007", неожиданно женился, — его женой стала ведущая Анастасия Норицына.

Интересно, что о свадьбе они заявили в день рождения невесты, 14 октября. Фото с места событий были опубликованы на их страничках в соцсетях.

"До сих пор я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой всю оставшуюся. Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны и в день нашей Победы!", — трогательно прокомментировал событие Дехтяренко.

Также он опубликовал фото из Министерства юстиции с брачными документами, и просто общие фото с женой. Интересно, что на бракосочетание Дехтяренко пришел в своей форме, в то время как Норицына выбрала красивое вышитое платье.

Артем Дехтяренко с женой Анастасией Норицыной
Артем Дехтяренко и его жена Анастасия Норицына
Артем Дехтяренко и его жена Анастасия Норицына

Стоит заметить, что Анастасия Норицына на данный момент является ведущей 24 канала, ведет рубрику ""Обережно! ЗОМБОЯЩИК", в рамках которой анализирует тезисы российской пропаганды. Ранее она также работала "Апостроф ТБ".

Анастасия Норицына жена спикера СБУ Дехтяренко
Анастасия Норицына
Анастасия Норицына вышла замуж за спикера СБУ Дехтяренко
Анастасия Норицына

Как сообщал "Телеграф", ранее вышла замуж одна из самых красивых украинских волейболисток Елена Рудык.

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#СБУ #Свадьба #Артем Дехтяренко