Харизматичний спікер СБУ несподівано одружився: його обраницею стала телеведуча (фото молодят)

Раніше про стосунки пари не було відомо

Спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко, якого деякі назвали "крашем" та українським "агентом 007", несподівано одружився, — його дружиною стала ведуча Анастасія Норіцина.

Цікаво, що про весілля вони заявили у день народження нареченої 14 жовтня. Фото з місця подій було опубліковано на їхніх сторінках у соцмережах.

"До цієї миті я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту свого життя. Разом за будь-яких обставин! І у час війни, і в день нашої Перемоги!", — зворушливо прокоментував подію Дехтяренко.

Також він опублікував фото з Міністерства юстиції зі шлюбними документами і просто спільні фото з дружиною. Цікаво, що на одруження Дехтяренко прийшов у своїй формі, тоді як Норіцина обрала гарну вишиту сукню.

Варто зауважити, що Анастасія Норіцина на даний момент є ведучою 24 каналу, веде рубрику "Обережно!" ЗОМБОЯЩИК", в рамках якої аналізує тези російської пропаганди. Раніше вона також працювала на "Апостроф ТБ".

Анастасія Норіцина

Анастасія Норіцина

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