Рус

Харизматичний спікер СБУ несподівано одружився: його обраницею стала телеведуча (фото молодят)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3688
Артем Дехтяренко з новоспеченою дружиною Новина оновлена 14 жовтня 2023, 18:00
Артем Дехтяренко з новоспеченою дружиною

Раніше про стосунки пари не було відомо

Спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко, якого деякі назвали "крашем" та українським "агентом 007", несподівано одружився, — його дружиною стала ведуча Анастасія Норіцина.

Цікаво, що про весілля вони заявили у день народження нареченої 14 жовтня. Фото з місця подій було опубліковано на їхніх сторінках у соцмережах.

"До цієї миті я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту свого життя. Разом за будь-яких обставин! І у час війни, і в день нашої Перемоги!", — зворушливо прокоментував подію Дехтяренко.

Також він опублікував фото з Міністерства юстиції зі шлюбними документами і просто спільні фото з дружиною. Цікаво, що на одруження Дехтяренко прийшов у своїй формі, тоді як Норіцина обрала гарну вишиту сукню.

Артем Дехтяренко із дружиною Анастасією Норіциною
Артем Дехтяренко та його дружина Анастасія Норіцина
Артем Дехтяренко та його дружина Анастасія Норіцина

Варто зауважити, що Анастасія Норіцина на даний момент є ведучою 24 каналу, веде рубрику "Обережно!" ЗОМБОЯЩИК", в рамках якої аналізує тези російської пропаганди. Раніше вона також працювала на "Апостроф ТБ".

Анастасія Норіцина дружина спікера СБУ Дехтяренка
Анастасія Норіцина
Анастасія Норіцина вийшла заміж за спікера СБУ Дехтяренка
Анастасія Норіцина

Як повідомляв "Телеграф", раніше вийшла заміж одна з найкрасивіших українських волейболісток Олена Рудик.

Теги:
#СБУ #Весілля #Артем Дехтяренко