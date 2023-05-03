"Красавчик и Герой с обложки Vogue": фото легендарного украинского летчика восхитили сеть

Новые снимки украинского летчика — будто бы кадры из фильма

Легендарный военный летчик Вадим Ворошилов с позывным Karaya, который совершал невероятные поступки на фронте и получил звание Героя Украины, снялся в фотосессии популярного украинского фотографа Марьяны Шафро. Фотографии умилили сеть и получили сотни восхищенных комментариев.

Фото военного из фотосессии для журнала Vogue были опубликованы на странице фотографа Марьяны Шафро в Instagram. На этих снимках он больше напоминает героя голливудского блокбастера, но за всем этим отнюдь стоит не сценарий фильма, а реальная жизнь, в которой Вадим показал себя настоящим Героем и храбрым защитником своей страны.

"Национальный герой нашей военной реальности и один из тех храбрых людей, которые защищают наше небо. Для меня было честью сделать твои портреты, Вадим", — написала Шафро.

Кроме того, что летчик является профессионалом своего дела и показывает блестящие результате на фронте, он также является и похитителем женских сердец. Сделать вывод об этом можно из комментариев под фотографиями с фотосессии. Прекрасный пол восхищается красотой и мужественностью украинского Героя.

Вадим Ворошилов — украинский летчик, который с начала полномасштабного вторжения россии защищает Родину от оккупантов. Его имя знает практически каждый после совершенного им подвига в октябре 2022 года. Тогда во время массированной атаки ему удалось сбить 5 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и две крылатые ракеты. В ходе выполнения боевой задачи его самолет был поврежден обломком, но пилот, рискуя собственной жизнью отвел подбитый самолет от населенного пункта. Самому летчику удалось успешно катапультироваться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в феврале 2023 года один из любимчиков украинок — военный сержант 47-й бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус сообщил о женитьбе.