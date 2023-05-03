"Красунчик та Герой з обкладинки Vogue": мережа в захваті від фото легендарного українського льотчика

Нові знімки українського льотчика — начебто кадри з фільму

Легендарний військовий льотчик Вадим Ворошилов із позивним Karaya, який робив неймовірні вчинки на фронті та отримав звання Героя України, знявся у фотосесії популярного українського фотографа Мар’яни Шафро. Фотографії розчулили мережу та отримали десятки захоплених коментарів.

Фото військового з фотосесії для журналу Vogue було опубліковано на сторінці фотографа Мар’яни Шафро в Instagram. На цих знімках він більше нагадує героя голлівудського блокбастера, але за всім цим зовсім не сценарій фільму, а реальне життя, в якому Вадим показав себе справжнім Героєм і хоробрим захисником своєї країни.

"Національний герой нашої військової реальності та один із тих хоробрих людей, які захищають наше небо. Для мене було честю зробити твої портрети, Вадиме", — написала Шафро.

Крім того, що льотчик є професіоналом своєї справи й показує блискучі результати на фронті, він також є підкорювачем жіночих сердець. Зробити висновок про це можна із коментарів під фотографіями з фотосесії. Прекрасна стать захоплюється красою та мужністю українського Героя.

Вадим Ворошилов — український льотчик, який від початку повномасштабного вторгнення росії захищає свою Батьківщину від окупантів. Його ім’я знає практично кожен після скоєного ним подвигу у жовтні 2022 року. Тоді під час масованої атаки йому вдалося збити 5 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 та дві крилаті ракети. У ході виконання бойового завдання його літак був пошкоджений уламком, але пілот, ризикуючи власним життям, відвів підбитий літак від населеного пункту. Самому льотчику вдалося успішно катапультуватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2023 року один з улюбленців українок — військовий сержант 47-ї бригади ЗСУ "Магура" Валерій Маркус, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі про одруження.