Маркус, Дехтяренко, Вишебаба та інші. Чи одружені українські військові краші

Розбираємося, чи одружені головні краші країни та що відомо про їхніх коханих

На днях спікер СБУ та краш українок Артем Дехтяренко одружився з телеведучою Анастасіє Норіциною. Пара виставила у соцмережі зворушливе фото з розпису: Артем був одягнутий у військову форму, а Анастасія у сукню-вишиванку. "До цих пір я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту життя. Разом за будь-яких обставин! І під час війни, і в день нашої перемоги", — написав Дехтяренко.

"Телеграф" згадує, хто є обранцями та обраницями найвідоміших українських крашів. Отже:

Валерій Маркус

Український захисник Валерій Маркус тримає своє особисте життя за сімома замками і до недавнього часу вважався одним завидних наречених із лав ЗСУ. Однак 13 лютого цього року Маркус заінтригував постом на своїй сторінці у Twitter, який складався всього з одного слова — "одружуюсь".

Попри численні прохання шанувальників показати обличчя своєї коханої, досі жодної інформації про неї в соцмережах Маркуса немає.

Павло Вишебаба

Ще один краш українок, військовий та поет Павло Вишебаба, воює у складі 68 ОЄБр, де служить зв’язківцем. Також він проводить концерти, на яких збирає гроші на ЗСУ.

У квітні 2023 року стало відомо, що Павло Вишебаба розлучився з дружиною, журналісткою Інною Тесленко. Причини та подробиці розставання військовий розкривати не став, лише зазначивши, що це сталося ще в 2022 році.

"Я розлучений, історія нашої родини закінчилась у 2022-му, поповнили статистику розірваних шлюбів під час війни. Скористаюсь своїм правом не посвячувати інших в деталі – це наше приватне життя. Ми залишаємось люблячими батьками нашої прекрасної доньки. Це давно позаду, життя продовжується", — написав Вишебаба.

У нього є донька, з якою він бачиться, коли повертається з передової. У перші місяці повномасштабної війни Вишебаба присвятив дівчинці проникливий вірш "Тільки не пиши мені про війну" – відповідь дочці на запитання, про що писати йому на фронт. Пізніше цей вірш став піснею, до якої приєдналася співачка KOLA.

Відомо, що Павло та Інна одружилися в 2015 році в Дніпрі, і були першою парою в Україні, чий шлюб був зареєстрований завдяки онлайн-заявці. А на церемонію реєстрації приїхав експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Віталій Кім

Харизматичний очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім на початку повномасштабного вторгнення підтримував бойовий дух українців відеозверненнями, які починалися із фрази "Доброго вечора, ми з України" та набув неабиякої популярності в соціальних мережах через свою харизму.

Віталій Кім разом з дружиною Юлією та сином

Що стосується його особистого життя, то він одружений і разом з дружиною Юлією виховує трьох дітей: двох дочок і сина. Також політик у своїй сторінці в Instagram похизувався відео з полігону, де його кохана стріляє по цілях. Судячи з відео, дружина Кіма вміє дуже вправно стріляти та з 10 цілей влучила у дев'ять.

Льотчик Karaya

Серце іншого легендарного військового, льотчика Вадима Ворошилова із позивним Karaya, вже зайняте. Легендарний авіатор робив неймовірні вчинки на фронті й отримав звання Героя України, а також знявся у фотосесії для журналу Vogue.

Льотчик розповідає про свою дружину в інтерв'ю та у соцмережах, зокрема, ділився спогадами, як дзвонив коханій з госпіталю, після того, як відвів винищувач від житлових кварталів над Вінничиною:

"Близько 2-ї ночі набрав по відеозв’язку дружину. Востаннє ми спілкувались за пів години до вильоту. Ще ніби й доба не пройшла, а вже стільки подій… Вигляд у мене був так собі, але дружина посміхнулась: "Живий?" Пізніше зізналась, як її трусило, коли почула, що літак впав, коли ніхто не міг точно сказати, живий я чи ні… Мене часом запитують: "Як вберегти нерви коханої?" Рецепт простий — фільтрувати інформацію. Та цього разу від мене мало що залежало…Я її розумію і дуже ціную те, що вона поважає мою професію", — розповідав Ворошилов в інтерв'ю Army.Inform.

Кирило Буданов

Голова Головного управління розвідки Міноборони одружений на викладачці кафедри юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ, Маріанні. Дружині головного розвідника доводиться буквально жити з ним ледь не в кабінеті, оскільки подружжя перебуває разом 24/7 у цілях безпеки. Про це він зізнався в інтерв'ю американському виданню The War Zone.

Відомо, що його дружина балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар" та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Маріанна Буданова

В інтерв'ю Elle Маріанна розповіла, що познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, коли почали розгортатися драматичні події на Майдані та мирного часу як такого для її родини майже не було. Також вона розповіла, що для неї перші дні вторгнення не стали потрясінням.

"Як дружина військового, який був тричі поранений (два поранення середньої тяжкості й одне важке), я морально була готова до будь-яких сценаріїв. Тому я діяла чітко і впевнено: робила те, що мені говорили, всі діяли як єдина команда й одне ціле", — розповідала Маріанна.

Снайперка Євгенія Емеральд

Одна з найвідоміших українських військових-жінок Євгенія Емеральд нещодавно розлучилася з Євгеном Стипанюком, який також захищає Україну в лавах ЗСУ. Раніше пара зачарувала українців своєю романтичною історією кохання: торік у День захисників і захисниць Емеральд вийшла заміж на передовій, урочисту подію провели у Харківській області. А у середині квітня Євгенія народила дівчинку, яку назвала Афіною.

Проте зараз красуня-снайперка більше не у стосунках, про що вона розповідає на своїй сторінці в Instagram.

"Де-факто я вільна жінка, але згідно з законодавством не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною", — пише Євгенія.

Снайперка з позивним Жанна д’Арк до війни мала ювелірний бізнес і два бізнес-клуби, але 24 лютого 31-річна жінка без вагань полишила бізнес і та приєдналася до полку спеціального призначення НПУ Сафарі.

Артур Тураєв

Військовослужбовець Артур Тураєв, якого називають секс-символом Збройних сил України та "крашем", не лише боронить країну, а й розвиває свій TikTok, де зібрав свою армію прихильниць. Також відомо, що військовий одружений, пара зіграла весілля влітку минулого року. Кохана Артура, Ольга, також служила у лавах поліції, там вони і познайомилися.

Про свою дружину військовий періодично розповідає у соцмережах:

"Елегантна, ділова та жіночна. Красива, добра та надзвичайно розумна дружина. Вражений стрілою твоєї чуйності та опіки. Бажаю, щоб війна нас всіх не віддаляла, а навпаки показувала, хто найцінніший біля нас", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український волонтер Сергій Притула поділився рідкісним знімком із 14-річним сином.