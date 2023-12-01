Упрощаем жизнь военным: в Минобороны рассказали о важном нововведении с ВВК

Нововведения позволяют упростить процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии ВВК

В Украине в очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации. При этом сегодня, 1 декабря, в Минобороны сообщили о некоторых нововведениях в этом процессе, которые ведомство разработало совместно с Минцифры и МОЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. По словам представителей оборонного ведомства, нововведения позволяют упростить процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) для раненых военнослужащих ВСУ и Минобороны.

"Как результат – раненному военному больше не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности", — говорится в сообщении.

Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота:

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)

постановление ВЛК о необходимости отпуска для лечения

постановление ВЛК о непригодности к военной службе

другие документы, необходимые для формирования решения ВЛК

Отмечается, что уже сейчас система электронного документооборота развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию.

Как это работает

Документы о решении ВЛК по отпуску или о непригодности по состоянию здоровья в электронном виде в воинскую часть направит заведение здравоохранения, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.

Воинская часть, в свою очередь, после обработки решения ВЛК, посылает соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП.

Также учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВЛК из воинской части – например справку об обстоятельствах травмы. Следует только отправить электронный запрос.

"Цифровизированный процесс позволит сократить время на получение документов и снизит потребность лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней", – подчеркнула заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Важно отметить, что для передачи электронных документов нужно дать согласие на обработку персональных данных в заведении, откуда будут направляться документы.

О том, как сейчас проходит мобилизация, вы можете прочитать в интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".

Напомним, в военкомате рассказали о том, где не могут раздавать повестки.