ВСУ радуют новыми успехами на фронте: что сейчас происходит на поле боя (карта)

ВСУ продолжают отражать атаки врага

Украинские военные продолжают сражение с российскими оккупантами на фронте и имеют новые успехи. На некоторых направлениях есть продвижения, а также есть успешные отражения вражеских атак.

По предварительной информации украинские войска освободили позиции к югу от Степового и к югу от Новокалиново. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Луганская область

Украинские воины отразили атаки врага Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки и Серебрянского лесничества. Также защитникам удалось продвинуться вперед под Кременной. В то же время наши войска продвинулись к западу от Дибровы.

По всей Харьковской области, особенно в направлениях Купянска и Боровой украинские войска укрепляют свои позиции. Глава Харьковской ОВА заявил, что воины возводят укрепления в нескольких километрах от российских позиций в некоторых районах.

Донецкая область

Оккупанты продолжили наступательные операции под Бахмутом и продвинулись вперед. Вместе с тем враг захватил несколько украинских позиций близ Андреевки.

Защитники отразили российские атаки вблизи Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Они также ведут активную оборону вблизи Бахмута и проводят штурмы при любой возможности.

В последние дни оккупанты вели безуспешные атаки по нескольким направлениям к северу, северо-востоку, югу, юго-западу и юго-востоку от Авдеевки. По данным Генштаба,

ВСУ добились некоторых недавних успехов в ходе контратак вблизи Авдеевки и освободили позиции к югу от Степового и к югу от Новокалиново. Они продолжили операции в западной части Запорожской области 2 декабря, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

"Южная ось"

Украинские воины продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области. Однако серьезных успехов им достичь не удалось. В направлении Мелитополя также продолжались наступательные операции.

Защитники продолжают удерживать позиции на восточном берегу реки Днепр и ведут контрбатарейный огонь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты утверждают о захвате важного поселка на востоке Украины. Однако аналитики владеют другой информацией.