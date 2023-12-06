В Минобороны объяснили заявление Умерова об успехах на линиях фронта: есть нюанс

Успех действительно есть?

Министерство обороны Украины дало разъяснение слов министра ведомства Рустема Умерова о том, что наши бойцы прошли первую и вторую линию обороны. По их словам, на некоторых участках фронта действительно ВСУ ведут бои между второй и третьей линиями боевых действий.

Однако названия конкретных населенных пунктов будут названы позже. Об этом говорится на сайте Минобороны.

"Украинские военные на определенных участках фронта находятся и ведут боевую работу между 2-й и 3-й линиями обороны", — говорится в заявлении.

Однако оборонное ведомство отмечает, что названия конкретных направлений, где это сделано, и на каком этапе находятся конкретные операции, будут сообщены соответствующими подразделениями в соответствии с протоколами коммуникации.

Напомним, что глава Министерства обороны Украины рассказал об обнадеживающих результатах на фронте, отметив:

"Мы продолжаем освобождать нашу территорию. Мы прошли первую [линию обороны], вторую. Мы справляемся. Мы продолжаем освобождать нашу территорию. Мы прошли первую [линию обороны], вторую. Мы уже [работаем] между второй и третьей".

Ранее, как писал "Телеграф", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер заявил, что война в Украине может закончиться быстрее, если союзники увеличат объемы помощи. Для этого партнерам необходимо поддерживать высокий темп производства.