Это прекрасно: появилось эффектное видео работы украинской "Стугны" под Бахмутом

Небольшая, но такая эффективная установка

Украинская оборонная промышленность с каждым месяцем войны может похвастаться все большими объемами производства отличной военной техники, и противотанковый ракетный комплекс "Стугна", — один из ярких примеров этого. Он отлично показывает себя на передовой, в связи с чем стремительно наращиваются и масштабы его производства.

Среди прочего, работают операторы "Стугны" и на одном из самых опасных направлений боевых действий, — Бахмутском. Видео примера работы показали бойцы 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

На коротком ролике показано, как "Стугна" прицеливается по вражескому БМП на Бахмутском направлении, после чего метко по нему бьет.

"Это прекрасно", — говорит очевидец на фоне видео. Осторожно, на ролике также присутствует нецензурная лексика!

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, чем примечательна украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана".