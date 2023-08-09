Украина серьезно нарастила производство "Стугн": топ-3 преимуществ отечественного ПТРК

ПТРК Стугна стало в 4 раза больше и на то есть несколько причин

Украинское оружие успешно проявляет себя на передовой и производится во все большем масштабе. Так, отечественный ПТРК "Стугна-П" с начала года выпускают в четыре раза больше, чем ранее, о чем сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Телеграф" разбирался, в чем основные плюсы украинского комплекса, за что он так полюбился ВСУ и стал столь массовым в производстве:

калибр – ракета представлена в двух вариантах (130 и 152 мм), у каждого из которых есть свои плюсы. Например, ракета калибра 152 мм — мощнее и может поразить более толстую броню на танке. Ракета 130 мм — легче, что делает ее удобнее, если противник не столь "толстокожий" в плане защиты. Впрочем, 800 мм бронепробиваемости 130-милиметровой ракеты хватит на большинство танков, имеющихся у оккупантов;

дистанционный пуск – хотя комплекс "Стугны" и является относительно тяжелым – более 90 кг, часть этого веса (около 10 кг) приходится на аппаратуру дистанционного пуска ракеты. То есть, оператор может не располагаться рядом с пусковой трубой, а направлять полет ракеты из отдаленного места. Это делает комплекс куда безопаснее в использовании расчетом;

лучшая точность и прицельность – другой "лишний" вес "Стугны" приходятся на прицел, который позволяет "видеть" танк врага днем от 6,5 км (украинский прицел ПН-1) до 15 км (Aselsan Eye-Lr S — турецкий тепловизионный прицел) и ночью от 3 до 5,6 км соответственно. Для сравнения, российский ПТРК видит врага хуже, ночью это не более 4,5 км.

Хотя "Стугна-П" и не является лучшей в своем классе, но прекрасно дополняет более совершенное оружие, например, американский ПТРК Javelin. Последний превосходит украинскую ракету в точности и безопасности – оператор просто стреляет ракетой и не управляет полетом, цель она найдет сама, что безопасно для расчета. Правда, при этом уступает в дальности – 2,5 км против 5 км у "Стугны".

В результате на передовой ВСУ часто используют "Стугну", чтобы повредить мощные российские танки, а Javelin – чтобы добить выстрелом в слабо бронированную башню.

Тем временем, чтобы компенсировать свои потери в артиллерии, оккупанты решили заняться производством САУ, признанной провальной еще 40 лет назад.