Андрей Табалов передал дрон SHARK для ВСУ и поздравил защитников с праздником

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, Генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" Андрей Табалов передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK.

Беспилотник украинского производства способен проникать в тыл врага на 80 км, вести глубинную аэроразведку и корректировку артогня, для чего SHARK имеет надежную зашифрованную связь и мощную камеру и готов к выполнению задач на фронте.

Сбор средств на беспилотник стоимостью почти 1 800 000 грн продолжался за последние 3 месяца и проводился силами четырех предприятий: ПАО "Юрия" — ТМ Волошковое поле, Первомайский молочноконсервный комбинат, Одесский Каравай и Черкассылеб.

"Каждый украинец, кто покупал молочную и хлебную продукцию с маркировкой "SHARK", автоматически присоединился к нашему большому сбору. Да, совместными усилиями мы усилили боеспособность наших ребят, и это наш небольшой вклад в обороноспособность страны. Наши бизнесы продолжат поддерживать ВСУ, проводить собрания и оказывать другую помощь для фронта, как в формате продукции, так и оборудования по запросу подразделений. Война продолжается. А это значит, что и наша помощь должна также продолжаться, чтобы наши воины постоянно ощущали поддержку, сегодня это обязанность каждого", — сказал во время передачи дрона подразделения Андрей Табалов.

Как отметил военнослужащий с позывным "Зик", дрон SHARK украинского производства является одним из лучших разведывательных БПЛА в мире и по многим показателям превосходит западные аналогичные разведывательные дроны.

"Он залетает очень далеко, удачно борется с российским РЭБом, и малозаметен для вражеского ПВО. Оккупанты действительно его боятся, потому что не жалеют для его сбивания даже своих самых современных ракет. Эта птичка делает очень много серьезной разведывательной работы. Используя информацию из таких БПЛА только наш полк уже уничтожил российскую технику более чем на 1 млрд долларов. Это действительно нужный комплекс, мы очень благодарны за то, что есть люди, которые помогают приобрести эти недешевые самолеты. Они себя окупят сотни и тысячи раз", — сказал военнослужащий.

Вместе с дроном передали защитникам от МК "Волошковое поле" молочную продукцию: ультрапастеризованное молоко и сгущенку.

Закупку БПЛА провел Благотворительный фонд семьи Табаловых. В целом, с начала полномасштабного вторжения предприятия семьи Табаловых помогли ВСУ уже почти на 20 000 000 грн.