"Наступают по всему фронту": генерал рассказал, что сейчас происходит на востоке Украины

Командование проанализировало обстановку и рассмотрело дальнейшие планы

Российские оккупанты продолжают наступательные действия по всему фронту на востоке страны. В свою очередь украинские командиры приняли необходимые решения и приняли меры для обеспечения устойчивости обороны.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский написал в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация остается сложной.

"Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту. Вместе с командирами, держащими оборону на Восточном направлении, детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий", — отметил генерал.

По поводу данной ситуации Сырский провел совещание с командирами подразделений, держащих оборону на Восточном направлении. Командование проанализировало обстановку и рассмотрело дальнейшие планы.

В ходе совещания Сырский и командиры приняли необходимые решения и приняли меры для обеспечения устойчивости обороны, сохранения жизни украинских защитников и рационального использования боеприпасов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты на одном из направлений стали использовать новую тактику. Однако ВСУ наносят врагу большие потери в технике и личном составе.