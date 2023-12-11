Укр

Атаковали баллистикой и дронами: что известно о ночном ударе по Украине

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Стали известны подробности ночной атаки по Украине Новость обновлена 11 декабря 2023, 07:22
Стали известны подробности ночной атаки по Украине. Фото Коллаж "Телеграф"

Всего были зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131"

В ночь на 11 декабря российские оккупанты вновь атаковали Украину ракетами и дронами. Обстрелы были совершены с территории временно оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда, Бельбек.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Отмечается, что этой ночью силами ПВО было уничтожено 18 ударных беспилотников и 8 баллистических ракет.

"Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области. Успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Примерно в 4 часа утра оккупанты совершили удары восемью баллистическими ракетами по Киевской области. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области России. Все восемь целей были уничтожены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 декабря россияне атаковали Киев и область крылатыми ракетами. В результате падения обломков есть повреждения частных домов в нескольких общинах области.

Теги:
#Украина #Обстрел #ПВО #Война #Ракеты #Воздушные Силы #Дроны