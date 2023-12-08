Есть разрушения: новые подробности удара крылатыми ракетами по Киевщине

Все ракеты были сбиты на подлете к столице

После длительной паузы в 79 дней, враг возобновил удары крылатыми ракетами с бортов стратегической авиации Ту-95МС. В Украине активно работала Противовоздушная оборона, в частности и в Киеве и области. Обломками вражеских ракет повреждены частные дома в нескольких общинах области.

"Сегодня утром враг в очередной раз коварно атаковал нашу область. В этот раз ракетами. Воздушная тревога продолжалась более 1,5 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. По оперативной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков сбитых вражеских целей по состоянию на 8:45 уже есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах области. В домах выбиты окна, частичные разрушения стен. Аварийные службы уже работают", — сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он добавил, что оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий утренней атаки. Людям будет предоставлена вся необходимая помощь.

Как уточнил начальник КГВА Сергей Попко, предварительно около 10-ти бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области. Ни одна вражеская цель не достигла столицы.

"Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете в столицу … Как вы видите, враг дождался своего времени и начал снова применять стратегическую авиацию для атак на мирные города. Поэтому берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Мы выдержали многочисленные ракетные удары прошлой зимой и верю, что вместе преодолеем любые другие вызовы", — написал он.

Напомним, враг с 6:30 утра 8 декабря атаковал Украину крылатыми ракетами. Россияне подняли в небо бомбардировщики и запустили с их бортов ракеты.