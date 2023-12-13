Партнеры считают, что общение нужно

Ходить на эфиры к "хорошим русским" (ироническое обозначение оппозиционных режиму Путина медийных лиц с гражданством РФ) — это очень спорный вопрос. Каждый человек в пределах своего сознания и ответственности должен решать: стоит ли вступать в такую дискуссию.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он отметил, что, например, он сам давно прекратил это делать. При этом добавил, что на самом деле нужно понимать, что полной отмены "хороших русских" в Европе и мире не будет.

"Наши партнеры и союзники искренне не понимают, когда мы говорим, что мы не хотим общения ни с кем из так называемых "хороших русских". Партнеры считают, что общение нужно, потому что процесс коммуникации – это неотъемлемая часть демократии.

Я не считаю, что с ними ["хорошими русскими"] вообще нельзя общаться. В определенных ситуациях с ними нужно дискутировать, доказывая именно нашу точку зрения. Однако каждый человек в пределах своего сознания и ответственности должен решать: стоит ли вступать в такую дискуссию? Стоит ли начинать это общение?", — говорит он.

Потураев считает, что, если человек точно знает, что таким образом приносит пользу интересам своей страны, то это одно дело, а если просто "засветиться", то это не правильно.

Больше о "хороших русских", выселении РПЦ и многом другом, вы можете прочитать в полной версии Никиты Потураева "Телеграфу" под названием "До конца войны телемарафон нужен": Никита Потураев о мобилизации, "хороших русских" и выселении РПЦ".

Напомним, ранее мы писали о том, следует ли искать "хороших русских" в разгар войны, и насколько эффективным может быть такой подход к процессу уничтожения россии.