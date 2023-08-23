Неужели "хорошие русские" существуют? С кем из них следует дружить Украине

Работа по развалу вражеского государства ведется с 2019 года.

Пока украинцы рискуют получить штраф за прослушивание российских песен, депутаты Верховной Рады размышляют над налаживанием отношений с отдельными категориями граждан рф. Так, на днях регламентный комитет ВР поддержал проект постановления №9617 о создании Временной специальной комиссии (ВСК), которая будет заниматься разработкой стратегии взаимодействия с национальными движениями народов россии.

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича, комиссия должна нарабатывать решения для помощи порабощенным народам обрести свободу. И для этого у Украины немало резонов.

"Всем империям рано или поздно приходит конец. Но в наших силах сделать демонтаж россии более быстрым и управляемым. И в наших интересах — уже сейчас налаживать дружеские отношения с порабощенными народами, которые со временем перерастут в отношения с новыми свободными государствами на руинах российской империи" , – пишет парламентарий.

Следует ли искать "хороших русских" в разгар войны, и насколько эффективным может быть такой подход к процессу уничтожения россии, "Телеграф" спрашивал у политических аналитиков и самих депутатов.

Вольным – воля, империи – крах

Первые шаги к налаживанию отношений с порабощенными "империей зла" Украина начала делать еще в 2019 году, призвав мировое сообщество встать на защиту прав коренных народов россии. В 2022 году украинское правительство заявило о поддержке самоопределения этих народов, а уже через год парламентарии решили ускорить процесс раскола россии на отдельные государства, создав для этого специальную комиссию.

По словам народного депутата Владимира Вятровича, она должна стать основой серьезной государственной политики, а также систематизировать подход к целенаправленным действиям.

"Речь идет о сотнях народов, которые сейчас входят в состав россии и не имеют собственного государства, не являются субъектами отдельного суверенитета: чеченцы, ингуши, буряты... Я убежден, что правильная политика по отношению к этим народам приблизит нас не просто к завершению войны, но и к переформатированию россии.

Это важно, ведь пока рф будет сохраняться в нынешнем формате империи, она будет оставаться угрозой для Украины, даже если нам удастся вытеснить ее войска со своей территории. Только раскол россии на отдельные независимые демократические государства может быть гарантией безопасности для Украины", — говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

По словам парламентария, речь идет исключительно о разработке алгоритмов для налаживания связей с национальными движениями народов россии на государственном уровне. В то же время нардеп уверен, что взаимодействие на общественном уровне происходит давно и уже имеет определенные результаты.

Кроме того, к сотрудничеству с национальными объединениями (большинство из которых функционирует за пределами рф) привлечено и Главное управление разведки, но информация об этой деятельности не разглашается.

С учетом того, что за время существования россии там произошло около двух тысяч региональных конфликтов, абсолютное большинство из которых завершились победой режима, поддержка "освободительного движения" среди коренных народов рф должна стать для Украины одним из самых действенных способов приближения крушения империи, считает политический аналитик Олег Лесной. Более того, работать в этом направлении следовало еще "вчера".

"В течение последних десятилетий рф на постоянной основе присутствовала на внутренней политической и социальной "кухне" Украины. Российские спецслужбы создавали или влезали в уже существующие общественные организации и движения, чтобы насаждать среди нашего населения выгодные кремлю нарративы и, стоит признать, некоторые из них успешно прижились. Поэтому поддержка любых освободительных движений в самой россии — законное право и must have для Украины, ведь только внутренний раскол может привести к развалу империи", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

В то же время найти в современной россии граждан, способных на решительные действия, крайне сложно. Даже осознавая реальное положение дел, российское общество до сих пор не готово брать на себя ответственность и риски в ходе свержения кровавого режима.

По словам Олега Лесного, чтобы поддержать и развить эти тенденции до необходимого уровня, Украине придется наладить достаточно прочные связи с лидерами альтернативного общественного мнения в россии и обеспечить их идеологической и правовой основой для реальных действий в вопросе освобождения.

"Процессы, которые сейчас происходят в россии, должны побуждать эти народы к восстанию, однако пока там нет достаточно организованных и радикально-настроенных групп, которые не были бы подконтрольными ФСБ. Путин прекрасно осознает риски для себя, поэтому спецслужбы следят за ситуацией, подавляя любые движения, вытесняя их лидеров за границу или вообще ликвидируя их", — говорит политолог.

Бояться нечего

Когда после первых шести месяцев полномасштабной войны стало ясно, что блицкриг россии окончательно провалился, вооруженный конфликт будет длительным и кровавым, а сами россияне теперь не только будут наблюдать за ним по телевизору, но и гибнуть в нем, украинцы получили надежду на "беспощадные" российские бунты. Однако общество в соседнем государстве оказалось окончательно сломанным и безвольным.

Утилизировав за полтора года четверть миллиона собственных граждан и продолжая набирать новое пушечное мясо для удовлетворения своих имперских амбиций, владимир путин до сих пор сидит в своем кресле и имеет немалую поддержку населения. Поэтому рассчитывать, что раскол россии начнется с "низов", путём революции, не стоит, уверен политический аналитик Дмитрий Васильев.

По словам эксперта, оппозиционно настроенная часть российского общества способна действовать исключительно в рамках поддержки нового лидера, который должен появиться в высших кругах власти россии.

"Агрессивная позиция украинцев относительно "хороших русских", как и тезис о том, что российские либералы — это будущие диктаторы, вполне естественна и понятна. В то же время рассматривать абсолютно всех граждан рф как врагов — не дальновидно. Там действительно есть множество порабощенных народов, которые в перспективе могут отколоться от федерации, запустив очень опасные для режима процессы", — объясняет аналитик в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, продвигая подобные нарративы в собственной информационной политике, Украина будет формировать правильные ориентиры и для евроатлантического сообщества. Развал россии уже не будет восприниматься этими странами как нечто апокалиптическое и крайне опасное для них.

До сих пор на Западе панически боялись раскола рф из-за ядерного статуса этого государства. Якобы неконтролируемые процессы могут привести к тому, что оружие массового поражения окажется в руках террористов. Именно эти опасения неоднократно становились основой для торможения предоставления Украине более мощного оружия и призывов к "осторожности" в расшатывании путинского режима.

"Но разве сейчас ядерное оружие не в руках террористов? Россия вполне "официально" убивает гражданское население, оккупирует чужие территории, уничтожает критическую инфраструктуру, угрожает НАТО и странам Евросоюза. Украина, как будущий член этих альянсов, должна донести до партнеров, что управляемый распад россии не только возможен, но и необходим для мировой безопасности", — говорит Дмитрий Васильев.

Что касается самых порабощенных народов, лучшей поддержкой для отцентровых процессов станут политические декларации, правовые консультации и уничтожение машины российской пропаганды. По словам политического аналитика, "ставку" в данном вопросе можно делать на сопротивление Дагестана, Татарстана и Ичкерии с ее правительством в изгнании.