Консолидация элит или смута с распадом рф: какое будещее светит россии

Уход путина может привести к неожиданным последствиям

Идеальная трансформация россии подразумевает депутинизацию, денуклеаризацию и демократизацию. Однако для достижения этих целей стране нужно пережить определенные события. Их развитие возможно по трем сценариям.

Такое мнение озвучил в интервью "Телеграфу" бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Так, первый сценарий предусматривает консолидацию нынешних политических элит.

"Тогда или остается путин и мы наблюдаем процессы террора в россии, или происходит передача власти и президентом станет, например, сын Николая Патрушева (министр сельского хозяйства рф Дмитрий Патрушев. — Ред.), или Мишустин, или Навальный. На самом деле ничего нового из рф в тот момент не произойдет. Никакой люстрации не будет, выплат репараций тоже. Нас этот вариант не устраивает", — рассказал экс-замминистра.

По его мнению, второй сценарий подразумевает коллапс, когда нет консолидации и компромисса по поводу того, кто займет "трон царя".

"Это приведет к смуте, тогда россия посыплется. Но украинцы весьма ошибочно полагают, что это лучший сценарий. Потому что, кроме украинцев, этого в мире больше никто не хочет. А без помощи других мы не можем выиграть эту войну. Мы зависим от США, Европы, Китая, даже Африки. А никто из них не хочет, чтобы этот сценарий был реализован. Так же этого не хотят и россияне. В этом контексте у нас нет союзников. Запад не желает усиления роли Китая. Есть еще контроль за нераспространением ядерного оружия, страшные миграционные проблемы", — отметил Дмитрий Золотухин.

Третий сценарий подразумевает демонтаж рРоссии.

"Я бы хотел, чтобы это стало реальностью, но не считаю, что такой сценарий можно продать нашим союзникам. Они видят в этом такую же смуту, поэтому я продвигаю рефедерализацию. Путинский режим сделал так, что образование, которое называется российской федерацией, не выполняет собственную конституцию", — считает эксперт.

Он отметил, что в 1-й статье конституции рф написано, что россия – это федеративная демократическая страна, однако, в нынешних реалиях это не является правдой.

"Она не федеративная и не демократичная. В этой же статье написано, что россия и рф являются эквивалентными понятиями и используются взаимозаменяемо. Это тоже не так. Татарстан, Башкортостан, Дагестан — они могут быть субъектами россии, но Татарстан не может быть одновременно и россией, и рф. И это мой ключевой посыл к людям, которые не понимают, против чего мы боремся. Нужно, чтобы россия начала выполнять свою конституцию. Потому что она по факту не федерация, а империя, которую нужно разрушить", — подытожил бывший заместитель министра информполитики.

Подробнее о возможной судьбе россии читайте в материале "Телеграфа": "Я не верю, что россия распадется, но есть другой сценарий победы Украины", — Дмитрий Золотухин".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в обществе и среди западных партнеров необходимо продвигать нарратив о поражении россиян, а не победе Украины. Потому что, как только россия начнет разрушаться изнутри и люди обменяют любовь к путину на свое светлое будущее, это уже будет означать победу Украины.