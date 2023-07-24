Консолідація еліт чи смута з розпадом рф: яке майбутнє світить росії

Відхід путіна може призвести до несподіваних наслідків

Ідеальна трансформація росії передбачає депутінізацію, денуклеаризацію та демократизацію. Проте для досягнення цих цілей країні потрібно пережити певні події. Їхній розвиток можливий за трьома сценаріями.

Таку думку озвучив в інтерв’ю "Телеграфу" колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

Так, перший сценарій передбачає консолідацію нинішніх політичних еліт.

"Тоді або залишається путін і ми спостерігаємо процеси терору у рф, або відбувається передача влади й президентом стане, наприклад, син Миколи Патрушева (міністр сільського господарства рф Дмитро Патрушев. — Ред.), або Мішустін, або Навальний. Насправді нічого нового з рф в той момент не станеться. Жодної люстрації не буде, виплат репарацій теж. Нас цей варіант не влаштовує", — наголошує екс-заступник міністра.

На його думку, другий сценарій передбачає колапс, коли нема консолідації та компромісу з приводу того, хто займе "трон царя".

"Це призведе до смути, тоді росія посиплеться. Але українці дуже помилково вважають, що це найкращий сценарій. Тому що, окрім українців, цього у світі більше ніхто не хоче. А самостійно ми не можемо виграти цю війну. Ми залежні від США, Європи, Китаю, навіть Африки. А ніхто з них не хоче, щоб цей сценарій був реалізований. Так само цього не хочуть і росіяни. В цьому контексті в нас немає союзників. Захід не хоче посилення ролі Китаю. Є ще контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї, страшні міграційні проблеми тощо", — зазначив Дмитро Золотухін.

Третій сценарій передбачає демонтаж росії.

"Я хотів би, щоб це стало реальністю, але не вважаю, що такий сценарій можна продати нашим союзникам. Вони бачать в цьому таку ж смуту, тому я просуваю рефедералізацію. Путінський режим зробив так, що утворення, яке називається російська федерація, не виконує власну конституцію", — вважає експерт.

Він зазначив, що в 1-й статті конституції рф написано, що росія — це федеративна демократична країна, проте, в нинішніх реаліях це не є правдою.

"В 1-й статті конституції рф написано, що росія — це федеративна демократична країна. Ми ж розуміємо, що це неправда. Вона не федеративна і не демократична. В цій же статті написано, що рф і росія є еквівалентними поняттями та використовуються взаємозамінно. Це теж не так. Татарстан, Башкортостан, Дагестан — вони можуть бути суб’єктами рф, але Татарстан не може бути одночасно і росією, і рф. І це мій ключовий посил до людей, які не розуміють, проти чого ми боремось. Потрібно, аби рф почала виконувати свою конституцію. Бо вона по факту не федерація, а імперія, яку треба зруйнувати", — підсумував колишній заступник міністра інформполітики.

Докладніше про можливу долю Росії читайте у матеріалі "Телеграфа": "Я не вірю, що росія розпадеться, але є інший сценарій перемоги України", — Дмитро Золотухін".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в суспільстві та серед західних партнерів необхідно просувати наратив про поразку росіян, а не перемогу України. Тому що, як тільки росія почне руйнуватися зсередини і люди обміняють любов до путіна на своє світле майбутнє, це означатиме перемогу України.