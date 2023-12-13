Нардеп Кучеренко повторно обратился к Опимаху по поводу остановки добычи газа Укрнефтебурением

Причиной стало отсутствие ответов со стороны главы Госгеонадра ни на один поставленный в предварительном обращении вопрос

Благодаря определенным действиям определенных государственных институций газодобывающая компания "Укрнефтебурение", которая после специальной процедуры была передана в управление государственной компании "Укрнафта", была лишена лицензии (специального разрешения) на добычу газа на Сахалинском месторождении (Полтавская область). При этом после некоторых действий, которые носят все признаки манипулятивных со стороны руководства "Дергеонадра", это разрешение было отменено, словно по решению суда.

Об этом на своей странице в фейсбук заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ТЭК Верховной Рады Алексей Кучеренко.

"Государственная "Укрнафта" должна была обеспечить эффективное управление компанией "УНБ", и добыть для газового баланса страны от 0,6 до 1,0 млрд кубов газа, что составляет до 5 процентов его объема… Суд в Украине это "святое" — это тема отдельной дискуссии, вернее нашей судьбы. Но я направил ряд простых вопросов руководителю "Госгеонадра" господину Опимаху, чтобы выяснить мотивацию его действий. Ключевым было одно — а ЗАЧЕМ руководителю "Дергеонадра" судиться по сути с "Укрнафтою" и ее акционерами от государства — Минобороны и "Нафтогазом", — чтобы нанести сокрушительный удар по газовому балансу воюющей страны?! А какой смысл был в этом и кто был автором этого "сценария"?! ", — возмущается парламентарий.

Алексей Кучеренко при этом сообщил, что получил от Опимаха "отписку, в которой не приведены ответы ни на один из поставленных мной конкретных вопросов".

В этой отписке господин Роман решил переписать всю историю судебных решений по делу, с которым я разобрался давно и самостоятельно. Именно поэтому у меня и возникли вопросы относительно нанесенного непоправимого ущерба энергетической безопасности, который уже нанесен действиями именно руководства Госгеонадра. Никто даже не ставит под сомнение необходимость выполнения судебного решения. Но вопрос не к решению, а к основаниям его вынесения. Почему пан Опимах не проинформировал Кабмин, СНБО, ГБР и т.д. относительно негативных последствий для государства в виде полной остановки добычи Укрнефтебурением и остановки уплаты миллиардов налогов в случае удовлетворения иска на выполнение письма ГБР? Почему не отозвал исковые требования или не ходатайствовал об остановке или перерыве в судебном разбирательстве ввиду таких негативных возможных последствий? ", — спрашивает народный избранник.

По его словам, это полное неуважение к институту парламентаризма, поэтому немедленно направляет повторное обращение и потребует ответов "на конкретные поставленные вопросы".

"Потому что общество должно знать правду и в чьих интересах действовал господин Опимах и его подчиненные! И была ли это служебная халатность, или государственная измена. Также направлю аналогичное обращение к Председателю Правительства относительно принятия мер реагирования с учетом подчиненности Госгеонадра Кабинету министров", — уточнил первый заместитель председателя Комитета ТЭК Верховной Рады.

Напомним, ранее Кучеренко заявлял, что остановка добычи больших объемов газа компанией "Укрнефтебурение", которая после "национализации" находится в управлении государственной компании "Укрнафта", была тщательно спланированным сценарием, нанесшим большой вред энергобезопасности страны.

Как сообщалось, в конце ноября этого года Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонадра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.