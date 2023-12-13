Нардеп Кучеренко повторно звернувся до Опімаха з приводу зупинки видобутку газу Укрнафтобурінням

Причиною стала відсутність відповідей з боку голови Держгеонадра на жодне поставлене в попередньому зверненні питань

Завдяки певним діям певних державних інституцій газовидобувна компанія "Укрнафтобуріння", яку після спеціальної процедури було передано в управління державної компанії "Укрнафта", була позбавлена ліцензії (спеціального дозволу) на видобуток газу на Сахалінському родовищі (Полтавська область). При цьому після певних дій, які носять всі ознаки маніпулятивних з боку керівництва "Дергеонадра", цей дозвіл було скасовано, немовби за рішенням суду.

Про це на своїй сторінці у фейсбук заявив народний депутат, перший заступник голови Комітету ПЕК Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"Державна "Укрнафта" мала забезпечити ефективне управління компанією "УНБ", та видобути для газового балансу країни від 0,6 до 1,0 млрд кубів газу, що складає до 5 відсотків його обсягу… Суд в Україні це "святе" — це тема окремої дискусії, вірніше нашої долі. Але я спрямував низку простих питань керівнику "Держгеонадра" пану Опімаху, щоби зʼясувати мотивацію його дій. Ключовим було одне — а НАВІЩО керівнику "Дергеонадра" судитися по суті з "Укрнафтою" та її акціонерами від держави — Міноборони та "Нафтогазом", — щоби нанести нищівний удар по газовому балансу країни, яка воює?! А який смисл був в цьому і хто був автором цього "сценарію"?!", — обурюється парламентар.

Олексій Кучеренко при цьому повідомив, що отримав від Опімаха "відписку, в якій не наведено відповіді на жодне з поставлених мною конкретних питань".

"У цій відписці пан Роман вирішив переписати всю історію судових рішень по справі, з якою я розібрався давно і самостійно. Саме тому в мене й виникли питання щодо нанесеної непоправної шкоди енергетичній безпеці, якій вже завдано діями саме керівництва Держгеонадра. Ніхто навіть не ставить під сумнів необхідність виконання судового рішення. Але питання не до рішення, а до підстав його винесення. Чому пан Опімах не проінформував Кабмін, РНБО, ДБР тощо щодо негативних наслідків для держави у вигляді повної зупинки видобутку Укрнафтобурінням та зупинки сплати мільярдів податків у разі задоволення позову ДГН на виконання листа ДБР? Чому не відкликав позовні вимоги чи не клопотав про зупинення чи перерив у судовому розгляді з огляду на такі негативні можливі наслідки?", — запитує народний обранець.

За його словами, це повна неповага до інституту парламентаризму, тому негайно спрямовує повторне звернення і вимагатиме відповідей "на конкретні поставлені питання".

"Бо суспільство має знати правду і у чиїх інтересах діяв пан Опімах та його підлеглі! І була це службова недбалість, або державна зрада. Також спрямую аналогічне звернення до Голови Уряду щодо вжиття заходів реагування з огляду на підпорядкованість Держгеонадра Кабінету міністрів", — уточнив перший заступник голови Комітету ПЕК Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше Кучеренко заявляв, що зупинка видобутку великих обсягів газу компанією "Укрнафтабуріння", яка після "націоналізації" знаходиться в управлінні державної компанії "Укрнафта", була ретельно спланованим сценарієм, який завдав великої шкоди енергобезпеці країни.

Як повідомлялось, в кінці листопада цього року Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.