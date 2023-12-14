Свой "Шахед", свои ракеты: стало известно, почему Украина не может совершить собственное чудо-оружие

Есть ряд проблем, которые нельзя решить в кратчайшие сроки

Сейчас Украина не может сделать свое собственное чудо-оружие, которое изменит ход войны, из-за целого комплекса проблем. Потому что в настоящее время вопрос не только в нехватке кадров, а еще в отсутствие денег и запущенности всей отрасли высокотехнологичной промышленности.

Об этом рассказал ученый Института физики НАН Украины Антон Сененко. Подробности он озвучил в интервью УП.

"Исследовательские работы – это системная работа в спокойных научных лабораториях или инженерных конструкторских бюро, где умные люди сидят и придумывают новую "вундервафлю" (от нем. Wunderwaffe – "удивительное оружие" – УП), которая затем едет на опытное производство, а оттуда – на конвейер На это нужны годы и хоть какие-то деньги, которых на самом деле не было.Поэтому за это время фактически все люди с клепкой "рассосались", мы потеряли огромный человеческий потенциал ученых. Кроме того, мы потеряли практически всю высокотехнологичную промышленность. Ее не модернизировали, поэтому она не могла конкурировать с западными технологиями, и олигархи либо продавали эти ресурсы за границу, либо просто выпилили это все на металлолом", — пояснил он.

Антон Сененко отметил, что Иран, чтобы сделать "Шахед", десяток лет вкладывался деньгами и человеческим ресурсом в эту программу. Турция тоже много лет разрабатывала свою технологию "Байрактара".

"То есть не работает так, что сегодня ты дал какие-либо деньги и у тебя завтра появилась технология. Вам нужно воспитать кадры, восстановить конструкторские, инженерные и научные школы", — сказал ученый.

Он добавил, что сейчас на некоторых военных производствах бывает так, что руководители ездят к пенсионерам и просят, чтобы те вышли на работу и начали что-то делать. Потому что молодежи не хватает, знаний не хватает, квалификации не хватает. "Это – целый комплекс проблем", — резюмировал Сененко.

Он добавил, что государству нужна украинская DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США – ред.), где будут собраны лучшие инженеры, которые будут системно финансироваться.

Ранее Телеграф писал, что Украина договорилась с двумя американскими компаниями по совместному производству оружия, в том числе боеприпасов калибра 155 мм. Будут производить снаряды в Украине в течение нескольких лет.