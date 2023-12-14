Как передавать показания счетчика, если не пользуетесь газом: пошаговая инструкция

Есть несколько вариантов разрешения этой ситуации

В Украине ежемесячно до 5 числа нужно передать показания счетчиков газа. Это нужно делать даже тогда, когда "голубым топливом" по определенным причинам не пользовались.

Как сообщают "Газсети", если в доме, где вы зарегистрированы, был установлен счетчик газа, то нужно ежемесячно передавать с 1 по 5 число неизменные показания. Или нужно отправить письменное заявление в филиал "Газсети" о факте временного непроживания.

Также в случае необходимости нужно добавить подтверждающие документы. Это может быть справка ВПЛ или копия загранпаспорта с отметкой о пересечении государственной границы.

Также в компании обратили внимание, что в случае, когда период отсутствия дома будет превышать полугодовой срок, в 30-дневный срок с момента окончания 6-месячного периода нужно повторно прислать документы в филиал.

В то же время, если в доме отсутствует счетчик, нужно обратиться с письменным заявлением в филиал и добавить подтверждающие документы. Если на объекте зарегистрировано несколько человек, объем газа будет определен в расчете на 1 человека. Если на объекте зарегистрирован 1 человек, перерасчет объема не производится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать и передавать показатели счетчика воды.