Настоящая цель оккупации: что вывозят россияне с захваченных территорий

Украденный лом оккупанты переправляют морем

Россияне продолжают грабеж на временно оккупированных территориях Запорожской области. С заводов вывозят лом, который отправляют в РФ через захваченный порт в Бердянске.

Как сообщает "Центра национального сопротивления", грабежом занимаются так называемые "подрядчики". Российские солдаты наблюдают за процессом.

"Это и есть настоящая цель оккупации ― ресурсы, грабеж и мародерство с последующим навязыванием "русской культуры", переписывание истории и уничтожение самоидентификации местного населения", ― говорится в сообщении.

Ранее этот источник сообщал о том, что россияне вывозят со временно оккупированных территорий зерно. Его забирают у местных аграриев, платя фиксированную стоимость, которая гораздо ниже рыночной. Агропродукцию доставляют в порты Ирана и Сирии. Сами же фермеры на временно оккупированных территориях не могут по другому продавать зерно, ведь на его реализацию нужно разрешение.

"Телеграф" ранее писал, что россияне режут на металл два корабля, которые были украдены у Украины еще в 2014 году, в период аннексии Крыма. Один из них, а именно тральщик "Черкассы", является легендарным. О нем снят фильм, а командир этого судна был удостоен важного звания.