Справжня мета окупації: що вивозять росіяни із захоплених територій

Вкрадений металлобрухт окупанти переправляють морем

Росіяни продовжують пограбування на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Із заводів вивозять металлобрухт, який відправляють до РФ через захоплений порт у Бердянську.

Як повідомляє "Центр національного опору", пограбуванням займаються так звані "підрядники". Російські солдати спостерігають за процесом.

"Це і є справжня мета окупації – ресурси, грабіж ат мародерство з подальшим нав’язуванням "російської культури", переписування історії та знищення самоідентифікації місцевого населення", — йдеться у повідомленні.

Раніше це джерело повідомляло про те, що росіяни вивозять із тимчасово окупованих територій зерно. Його забирають у місцевих аграріїв, сплачуючи фіксовану вартість, яка набагато нижча за ринкову. Агропродукцію доставляють до портів Ірану та Сирії. Самі ж фермери на тимчасово окупованих територіях неспроможні продавати зерно, адже його реалізацію потрібен дозвіл від окупантів.

"Телеграф" раніше писав, що росіяни ріжуть на метал два кораблі, які були вкрадені в України ще у 2014 році, в період анексії Криму. Один із них, а саме тральщик "Черкаси", є легендарним. Про нього знято фільм, а командир цього судна отримав важливу нагороду.