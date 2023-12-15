У Севастополі окупанти ріжуть на метал українські кораблі: один із них легендарний

Кораблі були вкрадені росіянами ще у 2014 році

У п’ятницю, 15 грудня 2023 року, стало відомо, що Росія збирається розрізати на метал знаменитий тральщик "Черкаси", про опір екіпажу якого зняли фільм. Цей корабель перебуває на верфі Вторчермета в Інкермані (місто-супутник Севастополя).

Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер". Раніше це джерело заявило про те, що корабель "Луцьк" вже почали різати.

Протичовновий корабель "Луцьк" вже ріжуть

Ці судна були вкрадені Росією у 2014 році. Малий протичовновий корабель проекту 1124МУ "Луцьк" захопили 20 березня. Нагадаємо, що капітан Сергій Макєєв вирішив перейти на бік окупантів.

Взяти тральщик "Черкаси" окупанти змогли лише в ніч проти 26 березня. Для цього вони використали три катери та два вертольоти Мі-35. Українські військовослужбовці повернулися на материк 27 березня. Командир судна Юрій Федаш залишив плавальний засіб останнім. Його внесок за дії під час блокади було високо оцінено. У Черкаській міській раді йому надали звання почесного громадянина міста.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни намагаються відремонтувати корабель "Аскольд", пошкоджений Збройними силами України в ніч проти 4 листопада. Відомо, що окупанти маскують пошкодження плавального засобу, щоб їх не можна було побачити із супутників.