"Мисливці" вже напоготові: Україна отримає від союзників нові кораблі

Це наблизить український флот до західних стандартів

Спільно з Норвегією Велика Британія очолить нову коаліцію морських можливостей, надаючи кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі. Зокрема, міністр оборони Грант Шеппс у понеділок, 11 грудня, підтвердить те, що Україна купила два тральщики-шукачі мін в Королівських ВМС для власних ВМС.

Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії. Зазначається, що нова коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі.

Два міношукові кораблі ВМС Королівства передаються зі складу Королівських ВМС до Збройних Сил України (ЗСУ) з метою зміцнення здатності України діяти на морі. Йдеться про протимінні кораблі класу "Сендаун" (Sandown MCMV).

Разом з цією новою ініціативою міністр оборони підтвердить додаткові деталі військової підтримки Великобританії Україні. Зазначається, що зміцнення морського потенціалу ЗСУ, зокрема протидії загрозі російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.

"Нова Коаліція з морського потенціалу створить підтримку, яку Великобританія, Норвегія та інші надають Україні. Це буде довгостроково, щоб допомогти Україні трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками, більш оперативно сумісним з НАТО та зміцнити безпеку в Чорному морі", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що це посилення спроможності знаменує собою початок нових цілеспрямованих зусиль Великої Британії, Норвегії та наших союзників щодо зміцнення морського потенціалу України в довгостроковій перспективі, підвищення їх здатності діяти в захисті своїх суверенних вод і зміцненні безпеки в Чорному морі

Міністр оборони Грант Шаппс зауважив: "Ці мінні мисливці нададуть Україні життєво важливий потенціал, який допоможе врятувати життя на морі та відкрити життєво важливі експортні маршрути, які були сильно обмежені після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення".

Що відомо про "Сендаун"

Тральщики-шукачі мін класу "Сендаун" — клас протимінних кораблів, побудованих у Британії, що перебуває на озброєнні Великої Британії, Саудівської Аравії та Естонії, у 2022 році два судна входять до складу ВМС ЗСУ (вони носять назви "Черкаси" та "Чернігів")

Єдиним призначенням кораблів цього класу є пошук і знищення морських мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів.

Раніше "Телеграф" писав, що 28 вересня, в Україну приїхав новий міністр оборони Британії Грант Шаппс. Це був його перший візит після вступу на посаду.